“Le streghe”: trama, cast e trailer

Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci guidano il super cast del nuovo adattamento del racconto di Roald Dahl, diretto da Robert Zemeckis "Le streghe" Cecilia Uzzo







È imperdibile per i fan di Roal Dahl "Le streghe", film del 2020 che adatta nuovamente l'omonimo romanzo del 1983 del romanziere britannico (Salani, collana Gl’Istrici), già portato al cinema col film del 1990 "Chi ha paura delle streghe?". La pellicola – mai uscita al cinema a causa della pandemia, distribuita solo in streaming – stando al regista Robert Zemeckis, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Kenya Barris (la serie TV "black-ish", "Shaft") e a Guillermo del Toro ("La forma dell’acqua - The Shape of Water"), è molto più vicina al romanzo originale di Dahl che, con un libro venduto ogni 2,5 secondi per un totale di oltre 300 milioni di copie vendute, tradotto in 41 diverse lingue nel mondo, rimane uno dei testi di riferimento per i ragazzi di tutte le generazioni.

Cast

Genere : fantasy, horror

: fantasy, horror Titolo Originale: The Witches

The Witches Durata : 1ora e 45minuti

: 1ora e 45minuti Anno: 2020

2020 Regia : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Attrici: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Codie-Lei Eastick

Trama

Il film racconta la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

