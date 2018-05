«The legend of Tarzan» con Alexander Skarsgård: cast, trama e trailer

Foto: Alexander Skarsgård in «The Legend of Tarzan»

21 Maggio 2018 | 15:16 di Redazione Sorrisi

«The Legend of Tarzan» è il film che ha riportato al cinema il personaggio nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs e tratto dal libro «Tarzan delle scimmie». Nei panni del protagonista troviamo Alexander Skarsgård, mentre in quelli di Jane c'è Margot Robbie. Completano il cast Samuel L. Jackson e Christoph Waltz. Il film è diretto da David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga di «Harry Potter» e dei 2 «Animali fantastici».

Il film segue molto di più la storia del romanzo rispetto ai film usciti precedentemente, ma presenta diversi adattamenti al fine di non essere fuori luogo con i tempi attuali. Per esempio, nel libro, le tribù africane erano nemiche di Tarzan, essendo viste come cannibali e feroci. Nel film, invece, le tribù Masai sono amiche di Tarzan e la loro cultura viene approfondita e vengono denunciati i mali sofferti per colpa del colonialismo europeo. Diverso è anche il rapporto di Tarzan con gli animali, ora sono tutti amichevoli e lo accettano senza alcun problema, compresi i gorilla che lo hanno allevato.

Cast

Genere: Avventura

Uscita: 2016

Durata: 110'

Regista: David Yates

Cast: Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Margot Robbie, Djimon Hounsou



Trama

Il film racconta cosa è successo a Tarzan dopo le straordinarie avventure che lo hanno consacrato come il "re della giungla". È la Londra del 1889 ed egli adesso conduce una vita borghese e benestante, con il nome di John Clayton III, accanto alla moglie Jane. È ormai lontano dagli eventi della giungla, motivo per cui è riluttante all'idea di tornare nuovamente in Congo come emissario commerciale del Parlamento inglese. Finisce per accettare, ma si renderà presto conto di essere al centro di una trappola.

Trailer

Alexander Skarsgård

Ha un fisico statuario, uno sguardo che strega, due occhi piccoli, profondi e verde-azzurro, un viso misterioso e affascinante il Tarzan interpretato dall’attore svedere Alexander Skarsgård. Si è fatto conoscere al grande pubblico grazie ai personaggi di Eric Northman, vampiro di origini vichinghe, dal carattere arrogante e dal passato misterioso in «True Blood» e di Perry Wright, il marito di Celeste (Nicole Kidman) in «Big Little Lies». Ma la sua carriera è in realtà ricca di film come «Melancholia» di Lars Von Trier, «Disconnect», «Quel che sapeva Maisie», «The Giver - Il mondo di Jonas» e «Diario di una teenager».