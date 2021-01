“Lei mi parla ancora”: trama, cast e trailer del nuovo film di Pupi Avati

Con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, andrà in onda su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NowTv

20 Gennaio 2021 | 16:00 di Giulia Ausani

È uscito il trailer di "Lei mi parla ancora", nuovo film scritto e diretto da Pupi Avati che andrà in onda in prima assoluta su Sky Cinema Uno l'8 febbraio alle 21.15. Il film sarà disponibile anche on demand e in streaming su NowTv.

La trama

Liberamente ispirato all'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, il film ripercorre la storia d'amore tra Nino (Renato Pozzetto) e Caterina (Stefania Sandrelli), insieme per sessantacinque anni. Alla morte di lei, la figlia decide di aiutare il padre a superare il lutto affiancandogli Amicangelo (Fabrizio Gifuni), un editor con velleità da romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro sulla loro storia d’amore. Amicangelo accetta il lavoro solo per ragioni economiche e si scontra subito con la personalità di un uomo che sembra opposta a lui. Ma il rapporto tra i due diventerà ogni giorno più profondo fino a trasformarsi in un’amicizia sincera.

Il cast

Nel cast anche Isabella Ragonese (Caterina da giovane), Lino Musella (Nino da giovane), Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix, Nicola Nocella, Giulia Elettra Gorietti.

Il trailer