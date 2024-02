Leo Gassmann in “Califano”: «Gli somiglio fumando sigarette alla camomilla»

Debutta come attore nel film tv: «Ho dato il cuore per questo progetto» Solange Savagnone







Per Leo Gassmann l’11 febbraio è una data importante: andrà in onda il suo primo lavoro come attore. Sarà infatti Franco Califano nel film tv tratto dal libro “Senza manette” di Franco Califano e Pierluigi Diaco in cui si narra la storia della sua gioventù, negli anni che vanno dalla Dolce vita alla metà degli Anni 80.

Leo, ci siamo. L’attesa di questo debutto ti sta snervando?

«Sono molto emozionato come il primo giorno di scuola. Non so cosa aspettarmi, ma sono felice. Ho dato il cuore per questo progetto. Spero che il film possa fare riscoprire un cantautore che ha cambiato la storia della musica italiana scrivendone più di una pagina».

So che il provino per il ruolo non è stato facile. Racconta.

«I provini sono stati più di uno. Sfortunatamente per il mio stato emotivo, l’ultimo l’ho fatto il 13 agosto dello scorso anno. Il giorno prima avevo un concerto a cinque ore di auto da Roma, 38 di febbre e un’influenza intestinale fortissima. Sono arrivato a casa all’alba, cadaverico, ho dormito quattro ore e poi sono andato al provino che è durato sei ore. Bisognava fare tre età diverse quindi diverso “trucco e parrucco”. È stato bellissimo anche solo arrivare fin lì».

Chissà che agitazione il primo giorno di riprese...

«Il primissimo era una data zero, con tutti gli attori principali. Era una festa Anni 70 in una villa di Fregene. Mi sembrava di essere dentro a un film americano, abbiamo giocato a nascondino, cucinato, “fatto gruppo”. Prima di andare sul set mi ero preparato ampiamente con il mio coach Alessandro Prete, con cui ho iniziato a studiare recitazione tre anni fa. Sono arrivato sul set sicuro, non mi sembrava la prima volta che recitavo».

Papà Alessandro ti ha dato qualche dritta?

«Mi ha dato consigli tecnici su come migliorare la memoria. Mi ha sostenuto emotivamente e rassicurato dicendo che sul set sarebbe stato più semplice. Mi è stato di grande aiuto insieme con mamma (l’attrice Sabrina Knaflitz, ndr)».

Come ci si trasforma in un personaggio realmente esistito?

«Prima c’è stata la parte di teoria: ho letto tanti libri su di lui oltre a quello da cui hanno preso ispirazione per il film. Ho conosciuto i suoi migliori amici e ho iniziato a fare immedesimazione partendo dalla camminata. L’obiettivo finale era raccontare un Franco che nessuno aveva conosciuto e renderlo mio per non cadere nella caricatura. Ho cercato di acchiappare la sua anima e di capire perché si comportasse in certi modi. E non sarebbe stato possibile se non avessi avuto un grande regista accanto e i suoi più cari amici che a dieci anni dalla morte lo ricordano ancora con amore e gioia».

Quando parli e canti sei uguale a lui. Come ci sei riuscito?

«Ho tolto le note alte che uso di solito sia quando parlo che quando canto e ho dovuto recuperare una romanità che non esiste più. Per l’accento e la terminologia che usavano all’epoca mi sono confrontato ancora una volta con i suoi amici».

Il “Califfo” fumava parecchio. Non è che ti ha trasmesso il vizio?

«Inizialmente sul set usavo sigarette vere, ma dopo una settimana mi sono detto che se continuavo così mi ricoveravo! Quindi ho chiesto che le facessero alla camomilla. Io di solito cerco di non fumare, ogni tanto utilizzo la sigaretta elettronica».

Anche le donne erano un vizio per lui. Tu cosa ne pensi?

«Una cosa che ci accomuna è il rispetto e la stima per la figura femminile. Nel mio caso, la considero importante perché sono grato a mia mamma, il mio angelo, la persona che rallegra i miei giorni e ha sempre creduto in me. Senza di lei non sarei l’uomo che sono. Il modo di Franco di fuggire dalle relazioni non mi appartiene, ma comprendo, avendo vissuto nei suoi panni tre mesi, le motivazioni che ci sono dietro».

Quali sarebbero?

«Secondo me quando le cose gli andavano bene si azionava un meccanismo che lo portava a distruggerle, perché non credeva che le cose belle fossero anche le più semplici».

Gli abiti che indossi sono la copia perfetta dei suoi?

«Ci siamo ispirati al suo guardaroba. Mi hanno fatto gli abiti su misura e per sfinare il corpo mi sono messo a dieta e allenato sei mattine su sette con un personal trainer: ho perso sei chili in tre settimane. Mi svegliavo all’alba, morivo di fame. Ma siamo riusciti a fare un miracolo».

C’è un fondo di malinconia in Califano. Ti appartiene?

«Sì, ci accomuna questa dicotomia: lui sorrideva sempre anche se nella vita si era dovuto arrangiare migliaia di volte. Nonostante abbiamo avuto vite diverse, anche a me piace farmi vedere brillante e sorridente, ma la malinconia è una mia caratteristica. Da qui nascono le mie emozioni, sono molto sensibile, fin troppo, e a volte ci sto male».

Franco è morto che avevi 15 anni. Hai avuto modo di conoscerlo?

«No, ma come tutte le persone importanti che non ho conosciuto (mi è successo anche con nonno Vittorio) ho imparato a capire chi fossero attraverso le storie di chi avevano attorno. Quando è uscita la notizia che lo avrei interpretato, tante persone sono venute a raccontarmi aneddoti su Franco».

Cosa avrebbe detto Califano della tua interpretazione?

«Mi auguro che avrebbe sorriso di gioia. Leggendo il libro mi aveva colpito la sua paura che le persone potessero ricordarsi di lui soltanto per la vita spericolata e non per tutte le cose importanti che aveva fatto. Spero di avere esaudito il suo desiderio. Sono felice che questo film racconti una parte intima e inedita, che poi era la cosa più interessante e veritiera di Franco, un poeta che credeva nell’amicizia».