“L’Era Glaciale: In Rotta di Collisione”: trailer e trama

03 Ottobre 2020 | 13:26 di Angelo De Marinis

L'Era Glaciale: in rotta di collisione è il quinto episodio della saga cinematografica d'animazione lanciata quasi venti anni fa da Chris Wedge e Carlos Saldanha.

In questo capitolo, ritroviamo Scrat all'inseguimento della sua ghianda, come sempre. Anche questa volta darà avvio a una serie di reazioni a catena che metteranno in pericolo il mondo dell'Era Glaciale, direttamente dallo spazio. E così ricomincia una nuova avventura anche per Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo per fronteggiare i pericoli che incombono.

Ecco il trailer.