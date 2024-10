“Libre”, la storia di un “vero” Arsenio Lupin

Su Prime Video un film ispirato a fatti di cronaca "Libre" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Un ladro gentiluomo francese: non parliamo di Arsenio Lupin, personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc, ma di un vero criminale attivo tra gli Anni 70 e 80. Si chiamava Bruno Sulak, l’opinione pubblica lo adorava e oggi è il protagonista di “Libre”, nuovo film diretto da Mélanie Laurent disponibile su Prime Video dal 1° novembre.

A metà tra biografia (con qualche libertà) e film di rapine, racconta le audaci imprese di Bruno, ladro di gioielli rubacuori che mette a segno i suoi colpi senza mai ricorrere alla violenza. Sulle sue tracce c’è il geniale commissario George Moréas, impegnato in una serrata caccia all’uomo che non si ferma neanche dopo numerosi arresti: dopotutto non si può abbassare la guardia quando devi vedertela con un esperto di evasioni. Nei panni di Bruno c’è Lucas Bravo, che abbiamo visto nella serie Netflix “Emily in Paris” accanto a Lily Collins nel ruolo dello chef Gabriel.