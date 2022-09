Il 7 ottobre debutta su Disney+ lo speciale Marvel che porta in scena il licantropo intepretato da Gael García Bernal Cecilia Uzzo







Si chiama "Licantropus" la versione italiana di "Werewolf by Night", il nuovo film in arrivo su Disney+ il 7 ottobre. Per la precisione, si tratta di un progetto decisamente originale, che infatti viene definito uno speciale Marvel Studios: né un corto, né un film vero e proprio. Piuttosto, è un mediometraggio (della durata di 60 minuti) che porta sul piccolo schermo il lupo mannaro al debutto nell’MCU. Il titolo della versione italiana di "Werewolf by night" è lo stesso dei fumetti e, infatti, anche il trailer è l’esatta traduzione della clip lanciata in occasione di Disney Expo 2022 (D23), evento di presentazione delle novità in arrivo nei prossimi mesi.

Il personaggio e il progetto "Licantropus / Werewolf by night"

Licantropus è il nome “d’arte” di Jack Russel, lupo mannaro dei fumetti inventato da Gerry Conway (testi) e Mike Ploog (disegni) nel 1972 e pubblicato da Marvel Comics. Sebbene la figura del lupo mannaro sia stata spesso proposta nel cinema, non è mai stato preso in considerazione quello di Marvel, che quindi debutta ufficialmente proprio con "Licantropus".

A dirigere il progetto è Michael Giacchino, noto compositore cinematografico che, tra i suoi lavori più recenti, ha firmato la colonna sonora di film come "The Batman", "Thor: Love and Thunder", "Jurassic World – Il dominio ".

Il trailer

Come si può scorgere dal trailer, "Licantropus" è girato in bianco e nero e si ispira esplicitamente agli horror degli anni Trenta e Quaranta. Il progetto è rimasto a lungo top secret, ma pare abbia soddisfatto sia il pubblico (le prime recensioni americane sono entusiastiche) sia chi lo ha girato. Lo stesso Giacchino, infatti, ha detto: «Mi sono divertito molto, èstato un processo incredibilmente impegnativo, ma l'ho adorato. Ogni singolo giorno mi sono divertito come un matto a lavorarci. […] Quindi, è stato un bel traguardo per tutti».

La trama

Un gruppo segreto di cacciatori di mostri si riunisce al castello di Bloodstone dopo la morte del loro leader e si cimenta in una misteriosa e mortale competizione per una potente reliquia, che li porterà faccia a faccia con un pericoloso mostro.

Il cast: personaggi e interpreti

L’attore messicano Gael García Bernal, che vanta una lunga filmografia al cinema e in tv (in cui è stato protagonista della serie "Mozart in the Jungle"), interpreta Jack Russel /Licantropus. Con lui ci saranno anche Laura Donnelly (vista in tante serie come "Missing", "Britannia", "The Nevers") nel ruolo della cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone e Harriet Sansom Harris (una delle attrici preferite da Ryan Murphy) che interpreta Verusa, cioè la leader di un gruppo segreto di cacciatori di mostri.

In "Licantropus" dovrebbero comparire anche Ulysses Bloodstone, il padre cacciatore di mostri di Elsa che è diventato un essere animato simile a uno zombie, la creatura Uomo Cosa e membri della Time Variance Authority. Nel cast ci sono anche Jaycob Maya, Eugenie Bondurant e Kirk Thatcher, ma sui loro ruoli non si sa ancora nulla.