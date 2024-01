“Licorice Pizza”: cast, trama e trailer

Il film più intimista e appassionato di Paul Thomas Anderson con Alana Haim e Cooper Hoofman Licorice Pizza Credit: © MGM Pictures Lorenzo Di Palma







Acclamato dalla critica («L’opera più felice del cineasta statunitenese» secondo il New Yorker), “Licorice Pizza”, ambientato nel 1973 - con una messa in scena di abiti, arredi, location perfetta - vede i due protagonisti, Alana e Gary, all'inseguimento della vita, alle prese con un colpo di fulmine e quella classica frase - “Io ti sposerò” - che è l'inizio di un viaggio sentimentale, sulle montagne russe dell'amore che comincia da ragazzini, fa mille giri e poi si rincontra. Il titolo del film - con una colonna sonora che spazia dai Doors a David Bowie - è un termine slang per indicare il vecchio 33 giri e una catena di negozi di dischi californiana aperta negli anni '70. In ruoli cameo memorabili: Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2021

Durata: 133'

Regista: Paul Thomas Anderson

Attori: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

Trama

Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall'infanzia ha una carriera avviata da attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per l'annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l'una con l'altro, costruendo una grande complicità. Insieme vivono diverse avventure e crescendo giorno dopo giorno, riescono a fortificare il loro rapporto.