Lillo tra il film di Natale “Elf me” e la sua passione per la pittura (di miniature)

Che Lillo fosse poliedrico ne eravamo già certi, ma l'attore, musicista, conduttore e fumettista ha rivelato in occasione dell'edizione 2023 del Lucca Comics and Games di essere anche un appassionato di pittura di miniature. Bellissima è la mostra in città che porta, anche attraverso la voce guida dell'attore, all'interno di un hobby che in Italia sembra di nicchia ma non lo è affatto.

«È sempre meglio fare tante cose fatte male che una fatta bene» dice ironico Lillo che spiega di come fin da piccolo e studiando da grandi professionisti, abbia imparato quest'arte così speciale. «Lo faccio per rilassarmi, alla fine è un po' come fare illustrazione, ma in tre dimensioni». Lillo ha una vena creativa artistica fin da piccolo e infatti sognava di fare fumetti. Anzi, li ha proprio fatti. «Però disegnavo da schifo, facevano proprio schifo i miei disegni. Poi ho iniziato a suonare con una band, poi sono arrivate le serate nei locali e gli impegni erano troppi... è rimasta una passione».

In merito alla funzione “rilassante” di questa sua passione, racconta un aneddoto davvero tragicomico. «Durante il Covid purtroppo sono stato ricoverato per un mese in ospedale. Disegnavo per non pensare. Uno degli infermieri, non potendomi chiedere una foto per ovvie ragioni, mi chiese un disegno. Poco dopo il primario mi dice, perché purtroppo stavo peggiorando, che dovevo andare in terapia intensiva. L'infermiere subito dopo mi viene vicino e mi dice: "Fammelo subito il disegno... perché non so se torni”. Lui intendeva che forse non sarei tornato in quel reparto... ma in quel momento, insomma, la cosa per assurdo mi fece ridere».

A proposito di risate, Lillo ha presentato sempre a Lucca il suo nuovo film "Elf me", commedia di Natale in streaming dal 24 novembre su Prime Video nel quale sarà Trip, un elfo decisamente fuori dagli schemi che si ritroverà a aiutare un bambino e la sua mamma giocattolaia. Ci saranno al suo fianco Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Giorgio Pasotti, Claudio Santamaria. Sarà fin da subito un film da esportazione che arriverà in tutti i Paesi dove Prime Video è disponibile. Una favola natalizia che dalle premesse, sarà incantevole (anche) per la sua grande cura visiva.