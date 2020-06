“L’incredibile Hulk”: trama, trailer e perché vederlo

25 Giugno 2020 | 15:12 di Marianna Ninni

In "L'incredibile Hulk" nei panni del gigante rabbioso dal cuore d’oro c’è Edward Norton, mentre ad affiancarlo ci sono Liv Tyler, Tim Roth e William Hurt.



Esiliato in Brasile, lontano da tutto e tutti e in particolare dalla donna che ama, Bruce Banner cerca una cura che possa permettergli di tornare alla normalità e di porre rimedio a quella mutazione genetica che lo trasforma in un gigante verde tutte le volte che vive condizioni di forte stress emotivo. Esplosivo e ricco di azione, il film su questo amato supereroe della Marvel, nato oltre 40 anni fa dalla fantasia di Stan Lee, è protagonista di una storia epica e coinvolgente.

La trama

Bruce Banner vive nascosto in cerca di un antidoto che lo aiuti a guarire dalla sua condizione. Mentre i militari di Thaddeus “Thunderbolt/Fulmine” Ross gli stanno con il fiato sul collo e vogliono catturarlo per farne una cavia da laboratorio, Hulk vuole guarire e tornare da Betty, l’unica donna che abbia mai amato. Tornato tra i civili, dovrà scontrarsi con nuovi nemici, tra cui Abominio, una creatura malvagia che ha poteri simili ai suoi e The Leader, un cattivo inarrestabile e pronto a tutto per distruggerlo.



Il trailer

Perché vederlo

Personaggio possente e dalla forza straordinaria, nato dall’estro creativo di Stan Lee insieme all’artista Jack Kirby, Hulk compare per la prima volta nel 1962. Come ben spiegato da Lee, questo mostro gigantesco è un mix tra Dr. Jekyll, Mr. Hyde e Frankenstein, personaggi molto amati dall'autore. Nasce così un supereroe complicato e vulnerabile che cerca in tutti i modi di controllare le sue passioni per evitare di esplodere e trasformarsi in una creatura spaventosa e aggressiva.

In Hulk convivono due diverse personalità che vanno tenute sotto controllo ed è per questa ragione che Bruce Banner si allontana e si rifugia in Brasile per condurre una vita ritirata e isolarsi dal mondo. Tutto procede in perfetto equilibrio fino a quando non è costretto a sfruttare le sue capacità per affrontare una serie di nuovi cattivi.

Diretto dal francese Leterrier, «L’incredibile Hulk» è un film notevole sia per il modo in cui utilizza gli effetti speciali sia per la capacità di dare vita a un racconto in cui l’azione gioca un ruolo primario, ma delude da un punto di vista narrativo e nella caratterizzazione dei personaggi che meritavano un maggior approfondimento psicologico. Protagonisti di una storia che si perde nell’azione, i buoni e cattivi interpretati da Edward Norton, William Hurt e Tim Roth non riescono a convincere del tutto. Nonostante tutto, però, la vicenda non mancherà di appassionare i fan del genere che si lasceranno sedurre dal buon ritmo e dalla storia personale di un eroe solitario che non riesce proprio a trovare pace e si trova di fronte a una difficile scelta finale: vivere pacificamente la vita di Bruce Banner o sfruttare il lato eroico della sua creatura per salvare il mondo.