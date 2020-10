“L’incredibile storia dell’isola delle rose”: trama, cast e trailer del nuovo film italiano di Netflix

27 Ottobre 2020 | 11:10 di Redazione Sorrisi

Netflix aveva già annunciato nel 2019 il suo nuovo progetto originale italiano: “L’incredibile storia dell’isola delle rose". Il film è diretto da Sydney Sibilia, famoso per la trilogia di “Smetto Quando Voglio”. Racconta la storia vera l'ingegnere Giorgio Rosa, interpretato da Elio Germano, che sul finire degli Anni 60 costruì un'uotpica isola indipendente al largo di Rimini.



La pellicola sarà distribuita in tutto il mondo attraverso la piattaforma streaming dal 9 dicembre, ma in Italia arriverà anche al cinema, compatibilmente con la riapertura delle sale

La trama

Primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca un giovane ingegnere, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Un’isola d’acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto: non ci sono regole! In questa impresa impossibile Giorgio Rosa avrà al suo fianco un eterogeneo gruppo di complici: il suo migliore amico, un giovane imprenditore più propenso ai bagordi che all'azienda di papà; un misterioso naufrago in cerca di approdo; un animatore delle notti romagnole in cerca di una nuova vita e una ventenne romantica in cerca di lavoro. E poi Gabriella (Matilda de Angelis), la donna appassionata che Giorgio trascina nella sua ambiziosa avventura e nella sua vita. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il Governo italiano che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine.

Tratto da una storia vera

Il film è tratto da una storia vera, quella dell’ingegnere Giorgio Rosa, che nel 1968 fondò una micro nazione indipendente al largo di Rimini, su una piattadorma artificiale di circa 400 kilometri quadrati che si trovava di 500 metri fuori dalle acque territoriali italiane. Il micro stato non venne riconosciuto e l’isola fu demolita in meno di un anno. Il progetto di Rosa, a lungo considerato come un tentativo di occupazione delle acque, negli ultimi due decenni è stato rivalutato per la sua natura utopica, in base al tipo di società ideale che avrebbe voluto stabilire.



Il cast

Il cast del film vanta attori italiani e internazionali. A interpretare il protagonista Giorgio Rosa è Elio Germano, affiancato da Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet (“Quasi Amici”), Thomas Wlaschiha (“Game of Thrones”, “Rush”), Leonardo Lidi, Alberto Astorri, Violetta Zironi, Fabrizio Rongione, Andrea Pennacchi.





A produrre il film è Grøenlandia, casa di Sydney Sibilia e Matteo Rovere (“Il Primo Re”), che ha dichiarato: «Questo film è un progetto unico, ambizioso, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese che sono in pochi a ricordare, ma perché lo fa tirando in ballo ideali e argomenti universali. Una storia di libertà, fratellanza, partecipazione, che non può che parlare a tutti. È per questo che siamo orgogliosi di aver trovato un partner internazionale così importante, che ha deciso di sostenere un film complesso e di dimensioni viste raramente nel nostro Paese. Con Netflix abbiamo garanzia di qualità e diffusione internazionale. Possiamo parlare al mondo, certi che il mondo si riconoscerà in questa storia tutta italiana, e ne sarà conquistato».

Il trailer