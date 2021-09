“L’insulto”: cast, trama e trailer

Ziad Doueiri usa due personaggi per costruire un serratissimo faccia a faccia, un vero e proprio duello come in una versione moderna del western L'Insulto Credit: © Lucky Red Lorenzo Di Palma







L’Insulto è un film del 2017 diretto dal regista franco-libanese Ziad Doueiri, che parte da un’esperienza che lo ha coinvolto molti anni fa, a Beirut. Una vicenda sfuggita al controllo delle persone coinvolte che diede, però, al regista la consapevolezza di essere stato protagonista di alcune dinamiche che potevano dare vita ad una grande storia da raccontare al cinema. E proprio dalla vicenda che l’ha visto coinvolto, il regista ha tratto ispirazione per costruire i personaggi principali del film, Toni e Yasser, interpretati nel film da Adel Karam e Kamel El Basha. Personaggi con delle colpe, segnati da un passato certamente non privo di ostacoli.

«I drammi giudiziari forniscono agli sceneggiatori un luogo in cui mettere a confronto due antagonisti. Puoi riprendere il loro confronto faccia a faccia. È una specie di versione moderna del western, ambientato però in un ambiente chiuso. Questo è quello che ho cercato di ottenere dato che questo film descrive una sorta di duello tra Toni e Yasser», spiega il regista. L’insulto ha vinto alla Mostra del cinema di Venezia 2017 la coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile ed è stato il candidato libanese alla corsa agli Oscar 2018.

Il Trailer

La Trama

Durante i lavori per rinnovare la facciata di un edificio a Beirut, Toni, un cristiano libanese, e Yasser, un rifugiato palestinese, si scontrano per un impianto idraulico. La lite è piuttosto violenta a livello verbale tanto che Yasser finisce per insultare Toni. Quest’ultimo, ferito nella sua dignità, decide di sporgere denuncia e i due vengono improvvisamente catapultati in un vortice infernale con un lungo processo che attira l’attenzione mediatica nazionale, per le ataviche questioni tra palestinesi e cristiani libanesi. Al processo, oltre agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni opposte di un paese che riscopre in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni scioccanti, facendo riaffiorare così un passato che è sempre presente.

Il Cast

Adel Karam (Toni), Rita Hayek (Shirine), Kamel El Basha (Yasser), Christine Choueiri (Manal), Camille Salamé (Wajdi Wehble), Diamand Bou Abboud (Nadine)