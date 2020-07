“Lion – La strada verso casa”: cast, trama e trailer

26 Luglio 2020 | 16:09 di Lorenzo Di Palma

Candidato agli Oscar in ben sei categorie (miglior film, migliore attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e miglior fotografia) Lion - La strada verso casa è un film inglese diretto da Garth Davis che nel 2016 commosse il mondo intero, mirabilmente interpretato da Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara.

La trama

Il film racconta una storia incredibile ma vera, quella di Saroo, un bambino di Madras che un giorno, decide di fare compagnia durante il lavoro al fratello maggiore, ma poi rimane completamente solo e terrorizzato. Sperando di riuscire a tornare a casa, sale su un treno ma si ritrova a Calcutta, a 1.600 chilometri di distanza, dove nessuno parla la sua lingua e può aiutarlo. Ritrovato dalle autorità il piccolo non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adolescente, decide utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India finché non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di origine in un emozionante finale.

Il trailer