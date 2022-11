«Lo chiamavano Trinità…»: cast, trama e trailer

Risate e sganassoni con Bud Spencer e Terence Hill Bud Spencer e Terence Hill in una scena Redazione Sorrisi







Una scanzonata avventura che regala buonumore a tutta la famiglia e, a ben 45 anni dall'uscita al cinema, non ha perso un grammo della sua forza comica: è «Lo chiamavano Trinità...». Ne sono protagonisti, come molti telespettatori ricorderanno, due campionissimi del cinema di casa nostra come Bud Spencer e Terence Hill, che si ritrovano nel West per contrastare i loschi progetti di una banda di malfattori a suon di cazzotti. Ma, come sempre accade quando sullo schermo ci sono loro, la trama passa in secondo piano rispetto alla simpatia dei protagonisti. Un appuntamento che non deluderà chi desidera una serata spensierata e mai volgare.

Genere: Western

Uscita: 1970

Nazionalità: Italia

Durata: 110'

Regista: E. B. Clucher (Enzo Barboni)

Attori: Terence Hill, Bud Spencer, Gisela Hahn, Steffen Zacharias, Dan Sturkie

È considerato un "classico" del cinema italiano, sia per gli amanti del genere comico, sia di quello western: il pistolero Trinità ritrova il fratello lestofante che fa lo sceriffo e sta preparando un furto di cavalli ai danni del ricco allevatore Harrison. Costui, a sua volta, sta tentando con i suoi sgherri di far sloggiare una comunità di mormoni da una zona su cui ha delle mire. Trinità, innamorato di una ragazza mormone, organizza la resistenza dei coloni che non portano armi per scelta religiosa.

