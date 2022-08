“Lo Squalo”: cast, trama e trailer

Un film entrato nell'immaginario collettivo diretto da Steven Spielberg L'illustrazione originale della locandina del film Credit: © Universal Pictures Lorenzo Di Palma







Fa paura dal 1975, anche se è stato girato con effetti speciali “rudimentali” e anzi le riprese sono state più volte interrotte per problemi tecnici. È “Lo Squalo” (ma il titolo originale è “Jaws”, le fauci), film di Steven Spielberg del 1975, che dette il via a un genere e inaugurò negli Usa la stagione dei “blockbuster estivi”, perché fu il primo film di grande successo ad arrivare nelle sale nella bella stagione. Girato nell’isola di Martha's Vineyard (famosa anche perché era la residenza estiva del clan Kennedy) in Massachusetts, è l’adattamento cinematografico di un libro di Peter Benchley, ispirato ai realmente avvenuti attacchi di squali nel Jersey Shore del 1916.

Per le parti principali Spielberg scelse attori allora poco noti perché voleva che il “mostro” fosse il vero protagonista. Così scartò Robert Duvall e Charlton Heston, per scritturare invece Roy Scheider nella parte dello sceriffo Martin Brody, Richard Dreyfuss per interpretare il biologo marino Matt Hooper e Robert Shaw per il ruolo del cacciatore di squali professionista Quint. La musica senza la quale, a detta di Spielberg, il film non avrebbe avuto il successo che ha avuto, è di John Williams.

Lo Squalo sbancò i botteghini (è stato il film di maggior incasso fino all'uscita di “Guerre Stellari”, due anni dopo) ed ebbe molti tentativi di imitazione e ben tre sequel ai quali Spielberg si è sempre rifiutato di partecipare: “Lo Squalo 2” (1978), “Lo Squalo 3” (1983) e “Lo Squalo 4-La vendetta” (1987). Quasi superfluo dire che molte scene del film sono entrate nell'immaginario collettivo, e anche all'ennesima replica, però, il film non perde il suo fascino visivo e la capacità di far gelare il sangue nelle vene.

Trailer

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Jaws

Uscita: 1975

Nazionalità: USA

Durata: 124'

Regista: Steven Spielberg

Attori: Robert Shaw, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan Blacklinie, Jonathan Filley, Ted Grossman, Chris Rebello, Jay Mello, Jeffrey Voorhees, Lee Fierro, Craig Kingsbury, Peter Benchley, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary

Trama

Amity è una cittadina che vive di turismo balneare, situata su di un'isola californiana del Pacifico. Una sera, nel corso di una festa sulla spiaggia, una ragazza, Christine, si avventura in mare e viene dilaniata da uno squalo. Lo sceriffo Martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge ma il sindaco, preoccupato per i proventi della comunità, tergiversa. Quando il mostro marino miete la seconda vittima e le spiagge sono vengono invase da una folla attratta dalla morbosità, Martin ingaggia l'anziano pescatore Quint e con la sua barca si mette alla caccia del pescecane: il terzetto viene completato da Matt Hooper, un esperto inviato dall'Istituto Oceanografico.