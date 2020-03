“Lo stagista inaspettato”: cast, trama e trailer

16 Marzo 2020 | 12:00 di Redazione Sorrisi

Sesta commedia di Nancy Meyers, regista di film divertenti come "What Women Want", "Tutto può succedere" ed "È complicato", "Lo Stagista inaspettato" è arrivato in televisione, in prima serata e in chiaro. Protagonista è Bob Whittaker (Robert De Niro), settantenne neo pensionato e già annoiato dalla vita sedentaria, tanto da decidere di rimettersi in gioco e rispondere all’annuncio di lavoro di un'azienda di moda che ricerca un “intern” (uno stagista).



Inizia così la divertente avventura di Bob che dovrà fare i conti con la manager Jules Ostin (Anne Hathaway) e un gruppo di giovani colleghi, tra cui Nat Wolff ("Città di Carta", "Death Note") e Adam DeVine ("Pitch Perfect 2"), dove a suscitare maggiormente la risata è proprio il confronto tra due generazioni molto distanti. Nonostante la poca conoscenza di Bob in fatto di moda, abbigliamento e tecnologia, l’uomo riuscirà a conquistare la fiducia del suo nuovo capo e la stima dei suoi colleghi, dimostrando di essere un valido stagista. Un film fresco, divertente, che fa riflettere e sorridere con una storia originale.

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: The Intern

Uscita: 2015

Durata: 121'

Regista: Nancy Meyers

Cast: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine, JoJo Kushner

Trama

Una società di moda assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: Ben Whittaker (Robert De Niro) un settantenne pensionato che ha scoperto che in fondo la pensione non è come immaginava e decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben dimostrerà alla fondatrice della compagnia (Anne Hathaway) di essere una valida risorsa per l’azienda e tra i due nascerà un’inaspettata sintonia.

Trailer