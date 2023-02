“Lo strangolatore di Boston”: il thriller con Keira Knightley ispirato a una storia vera

Keira Knightley e Carrie Coon sono le protagoniste del thriller che racconta la vera storia del killer che terrorizzò Boston negli Anni 60 Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Si ispira alla realtà "Lo strangolatore di Boston", il thriller true-crime con Keira Knightley e Carrie Coon, disponibile su Disney+ dal 17 marzo. Scritto e diretto da Matt Ruskin (già regista de "Il coraggio di lottare"), il film racconta la storia delle due giornaliste del "Record American", Loretta McLaughlin e Jean Cole, che per prime seguirono (e collegarono tra loro) gli omicidi perpetrati dal cosiddetto Strangolatore di Boston negli Anni 60.

La trama

Loretta McLaughlin, reporter del quotidiano "Record American", diventa la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, cerca di proseguire le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole, ma le due donne si trovano ostacolate dal dilagante sessismo dell’epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti il loro reportage, correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità.

Il cast

Il cast del film è guidato da due star: la due volte candidata all’Oscar Keira Knightley e Carrie Coon candidata all’Emmy per la serie “Fargo”. Con loro ci sono anche Alessandro Nivola (“Amsterdam”), David Dastmalchian (“Dune”), Morgan Spector (“Homeland - Caccia alla spia”), Bill Camp (“Joker”) e Chris Cooper (“Il ladro di orchidee”).

La storia vera del killer

"Lo strangolatore di Boston" è il nome scelto dalla giornalista Loretta McLaughlin per indicare il serial killer che terrorizzò Boston negli Anni 60. La giornalista, insieme a una collega, è stata la prima a individuare una correlazione tra diversi omicidi.

Albert DeSalvo, inizialmente incriminato per violenza sessuali, aveva confessato in carcere, nella cella che divideva con George Nassar, di essere lui il responsabile degli omicidi. Nonostante abbia raccontato diversi dettagli dei crimini che solo l’assassino (e la polizia, che non li aveva resi pubblici) poteva effettivamente sapere, non furono trovate prove concrete per collegarlo a tutte le vittime, per cui l’uomo fu condannato solo per gli stupri commessi su diverse donne.

Solo molti anni dopo la sua morte (avvenuta nell’infermeria del carcere nel ’73, in circostanze misteriose), nel 2013, la polizia di Boston ha riesumato il suo cadavere per confrontare il DNA con quello trovato su una delle vittime dello strangolatore. I risultati hanno confermato la corrispondenza al 99,9%, per cui Albert DeSalvo è stato dichiarato senza dubbio responsabile dell’uccisione di Mary Sullivan, una delle vittime dello Strangolatore di Boston. Nel 1968 la storia è stata adattata (in un maniera un po' romanzata) nel film "Lo strangolatore di Boston", con Tony Curtis e Henry Fonda.