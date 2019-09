“Logan – The Wolverine”: trama, cast, trailer e 5 cose da sapere

24 Settembre 2019 | 15:48 di Redazione Sorrisi

Arriva in prima tv in chiaro "Logan", terzo film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Diretto da James Mangold, il film è anche l’ultimo in cui vediamo l’attore rivestire il ruolo del mutante con gli artigli che lo ha reso tanto celebre. Il viaggio che lo vede protagonista è avvincente e violento e spinge l'eroe a una profonda riflessione su se stesso e sul suo compito nel mondo.

Cast

Genere: Fantascienza

Titolo originale: Logan

Uscita: 2017

Durata: 136'

Regista: James Mangold

Cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Elizabeth Rodriguez, Eriq La Salle ed Elise Neal



Trama

Il film è il terzo della saga dedicata al personaggio di Wolverine e il decimo sugli X-Men della Marvel. Siamo nel 2029 e i mutanti sono ormai sulla via dell'estinzione. Wolverine si è indebolito e arranca facendo l'autista e vivendo nascosto al confine del Messico in compagnia di Calibano e del vecchio Charles Xavier, affetto da una malattia degenerativa che rende pericolosi e fuori controllo i suoi poteri mentali. Ma una donna, con una bambina di undici anni al seguito di nome Laura, intercetta Wolverine...

Trailer

5 cose da sapere

I personaggi Al centro del nuovo film diretto da James Mangold c’è principalmente la relazione padre-figlia, tanto che l’ultimo Wolverine di Hugh Jackman appare più una storia sulla riconciliazione e sulla capacità di riuscire a perdonare se stessi e gli altri per le trasgressioni del passato. Sviluppata nel corso di 136 minuti, la vicenda si concentra molto più sullo spessore psicologico dei personaggi che sull’azione in sé e sulla capacità di questi di sconfiggere sia quei demoni interiori che quelli esterni.



La storia è ambientata nel futuro Il film è ambientato nel futuro, ha per protagonista un Logan invecchiato, segnato dall’età, molto più debole e meno reattivo rispetto al passato. Si svolge principalmente on the road con Logan, la new entry Laura (Dafne Keen) e il Professor Charles Xavier che si recano da El Paso al North Dakota per portare in salvo Laura, superare il confine con il Canada ed evitare che la ragazzina finisca nelle mani dei mutanti. Logan appare sempre più affaticato, Laura non sa come inserirsi nella società e anche il Professore è fortemente segnato dai suoi personali malesseri. Questi elementi bastano a porre le basi del dramma che si sviluppa poi nel corso di tutto il film.



Un film molto violento In America "Logan" è stato classificato come un film R-Rated, ossia vietato ai ragazzi al di sotto dei 16 anni a meno che non siano accompagnati da un adulto. Il terzo Wolverine è eccessivamente violento ed è un film dove emergono rabbia e stanchezza, ma è anche un film dove a un certo punto questa violenza comincia a pesare sulle coscienze dei tre che si interrogano sul senso della morte e sul significato della loro lotta. "Logan" diventa così un film in cui la morte dei villain acquisisce un significato più profondo e trascina Wolverine in un dilemma morale che lo porta a riflettere sia sulle conseguenze dei suoi gesti sia su quelle di questa ragazzina che ha tutte le carte in regola per diventare una macchina da guerra, ma verso cui l'uomo nutre una speranza di vita ben diversa da quella che ha segnato il suo destino.



Il tocco di Mangold Dopo la precedente collaborazione in "Wolverine" del 2013, il regista James Mangold torna a collaborare con Hugh Jackman e gira un film che si regge su personaggi ben caratterizzati, scene d’azione girate con intelligenza e ben coreografate, dove l’entrata di Logan viene spesso sottolineata dall’uso dei suoni, sapientemente utilizzati per intensificare la tensione e l’aspettativa dello spettatore. A fare la differenza in quest’ultimo Wolverine è anche una storia solida dove si manifestano problemi credibili ed emergono continui conflitti o complicazioni che costringono i tre a stare in continuo movimento.

Interpretazioni impeccabili A dare maggiore spessore al film di Mangold è soprattutto l’intensa interpretazione dei tre protagonisti, a cui si aggiunge un cast di spessore e talento. Elizabeth Rodriguez interpreta l’infermiera che si prende cura della piccola Laura, Stephen Merchant interpreta il mutante Caliban. Tra i cattivi di turno ci sono Richard E. Grant e Boyd Holbrook. Film di grande portata, "Logan" non è solo il racconto di un buono che lotta contro il male, non è solo la storia di una riconciliazione tra due persone che si ritrovano, ma è soprattutto un film pieno di personaggi diversi il cui scopo finale è quello di dare un significato ultimo alla loro vita e scegliere se adeguarsi ed essere persone come tante o diventare persone in grado di fare la differenza.



Previous

Next