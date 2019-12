“L’ora legale”: trama, cast e trailer

In prima serata su Canale 5, la commedia con Ficarra e Picone, campione d'incassi del 2017

11 Dicembre 2019 | 10:11 di Redazione Sorrisi

Un paese siciliano in preda a una folle, rivoluzionaria moda: la legalità. Nel film di Ficarra e Picone, "L'ora legale", si scherza, ma neanche troppo, con uno dei talloni d’Achille del nostro Paese: un rapporto molto, ma molto disinvolto con leggi e regole.

La pellicola è ambientata in una cittadina immaginaria, Pietrammare, in cui l'elezione del nuovo sindaco apporta una ventata di legalità e pone temporaneamente fine a un andazzo di corruzione, favoritismi e abusi. La comunità però, ormai avvezza a un modo di vivere e di governare senza regole, non accoglie bene i cambiamenti e porterà il sindaco alle dimissioni.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2017

Durata: 92'

Registi: Ficarra e Picone

Attori: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato



Trama

Colpo di scena a Pietrammare: il vecchio sindaco intrallazzone perde le elezioni a favore di un nuovo candidato, patito della "legalità". In paese è una rivoluzione per tutti e pure per Salvo e Valentino, che sognano di allargare l’attività del piccolo chiosco da loro gestito nella piazza principale.

