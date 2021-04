“Love and monsters”: mostri, io non ho paura!

Si puo' vedere su

Per evitare che un asteroide colpisse la Terra, la razza umana è passata dalla padella alla brace: il meteorite è stato distrutto, sì, ma le radiazioni cadute sul nostro pianeta hanno trasformato gli insetti in mostri giganteschi. E affamati.

Sette anni dopo il disastro, i pochi sopravvissuti vivono sottoterra con il terrore di salire in superficie. Tra loro c’è il giovane Joel (Dylan O’Brien), che però non ha mai dimenticato l'amata Aimee. E così decide di raggiungerla. “Love and monsters”, in arrivo il 14 aprile su Netflix, è una sorprendente avventura che mescola horror e romanticismo, commedia (spesso esilarante) e fantascienza, in un mix originale e riuscitissimo.

Per chi ama i mostri da film, poi, c’è davvero da divertirsi: gli effetti speciali di questa pellicola, non a caso, si sono meritati una nomination ai prossimi premi Oscar.