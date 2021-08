“Love is all you need”: trama, cast e trailer

Protagonisti di questa commedia diretta da Susanne Bier sono Pierce Brosnan e Trine Dyrholm Il cast di "Love is all you need" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







“Love is all you need” è una commedia del 2012 diretta da Susanne Bier, il suo “In un mondo migliore” aveva vinto nel 2011 il premio Oscar come miglior film straniero. La regista danese racconta la storia di Ida, operata da poco per un tumore al seno, che scopre che il marito la tradisce con una donna molto più giovane. Nel raggiungere l’Italia per il matrimonio della figlia, conoscerà però il padre dello sposo, un viaggio che cambierà le vite dei protagonisti. A interpretare i due ci sono Pierce Brosnan e Trine Dyrholm.

La trama

Ida è una parrucchiera danese, reduce da chemioterapia per un cancro al seno, lasciata dal marito per una donna molto più giovane di lei. È diretta a Sorrento, dove sua figlia Astrid sta per sposare Patrick. La vacanza non sembra cominciare nel migliore dei modi: giunta in aeroporto, Ida tampona l'auto di un uomo, che scopre essere Philip, padre dello sposo, che reagisce malissimo all'incidente. Nonostante questo, tra i due nascerà presto un'intesa destinata a cambiare per sempre le loro vite.

Il cast

Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Paprika Steen, Sebastian Jessen, Kim Bodnia, Ciro Petrone, Christiane Muller

Il trailer