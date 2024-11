Luca Argentero nel thriller “La coda del diavolo” è un agente di polizia in fuga

«Tolgo il camice di "Doc", ma solo per mettere la divisa». E dice: «Non rivedrete il dottor Fanti prima del 2026» Giulia Ausani







Siamo abituati a vederlo nei panni del “doc” Andrea Fanti, ma Luca Argentero è pronto a stupirci nel ruolo di Sante Moras, il ben più cupo protagonista di “La coda del diavolo”, thriller d’azione in onda su Sky il 25 novembre. E mica si ferma qui: ha in ballo due serie (per Netflix e Sky) e il 5 dicembre lo troveremo al cinema nella commedia di Alessandro Genovesi “Una famiglia sottosopra”. Insomma, è indaffaratissimo. E infatti noi lo sentiamo dopo un’intensa giornata sul set a Imola.

Che cosa sta girando?

«La nuova serie Netflix di Matteo Rovere (regista di “Veloce come il vento”, ndr). Ma è ancora tutto segreto e non posso rivelarvi nulla, altrimenti vengono a prendermi con l’elicottero (ride)».

In “La coda del diavolo” interpreta un personaggio molto diverso da Fanti, il protagonista di “Doc - Nelle tue mani”.

«È proprio il motivo per cui mi sono avvicinato al progetto, per un attore è sempre bello lanciarsi in qualcosa di inedito. Ho pensato: un film in cui non sorrido mai? Sarà una sfida interessante».

Cosa possiamo aspettarci da questo film?

«È un “escape movie”, racconta una fuga. In alcuni passaggi strizziamo l’occhio a “Il fuggitivo” con Harrison Ford, quindi se siete fan di quel genere vi piacerà».

Tra corse nei boschi, scazzottate e inseguimenti in auto, è un ruolo molto fisico. È stato difficile?

«Immagini dei bambini che nell’intervallo si rotolano nel fango: ecco, le scene d’azione le affronto con quell’entusiasmo».

Quindi non ci sono stati momenti fisicamente impegnativi?

«Una sola scena, quasi del tutto tagliata nel montaggio: quando attraverso un torrente. Abbiamo girato a novembre, l’acqua era gelata!».

Un personaggio dice: «Bisogna guardare in faccia un uomo per scoprire la sua verità». Che cosa spera che vedano in lei le persone che la guardano in tv?

«Dopo così tanti anni penso che le persone vedano esattamente quello che sono. Ho l’ambizione di definirmi una brava persona: sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è. Poi sui social racconto la mia vita e quella della mia famiglia: mentire sarebbe faticosissimo».

Presto girerà una serie Sky, “Ligas”, in cui interpreta un avvocato dal carattere particolare. Ci dia qualche anticipazione...

«Ho la bocca cucita, ma ai lettori di Sorrisi posso dire che mi ha colpito subito. Ligas è molto distante da un personaggio rassicurante come Fanti, ma è una serie che può fare la stessa cosa di “Doc”: trasformare un genere, il “legal drama”, in qualcosa che in Italia non si è mai visto».

Ma la quarta stagione di “Doc” è confermata?

«Sì, nel mio cuore (ride). Non dipende solo da me. Se la faremo la gireremo nel 2025, quindi non andrà in onda prima del 2026».

Ha detto che i ruoli di Sante e Ligas l’hanno intrigata anche perché sono molto diversi da Doc. Ha paura di restare ingabbiato in un unico personaggio?

«No, in realtà per me è un privilegio enorme interpretare un personaggio così memorabile. Un attore ha tanti ruoli nella sua vita, ma solo pochi personaggi entrano nel cuore della gente. È bello fare qualcosa che viene ricordato, altrimenti cosa lo facciamo a fare? (ride)».

È una serie dal successo incredibile.

«Sono convinto che i ruoli che ci vengono meglio arrivano al momento giusto. La prima stagione è uscita nel 2020, quando sono diventato padre e questo ha cambiato tutto».

Come mai?

«Perché l’esperienza della paternità è unica e irraccontabile. Andare da un papà e chiedergli che cosa significhi fare il papà non serve: solo provandolo riesci a capirlo».

Io però glielo voglio chiedere: cosa significa, per lei, essere padre?

«Viviamo la nostra vita al servizio di qualcun altro. Essere papà per me è stato scardinare la mia gerarchia di priorità: al primo posto ora ci sono e ci saranno sempre i figli».

Lei ha anche dichiarato che le piacerebbe fare solo il papà.

«Non mi viene in mente nulla di più bello e interessante. Se domani vincessi al Superenalotto, non so se sacrificherei otto mesi della mia vita per stare sul set a lavorare, anche se il mio è un lavoro privilegiato e che amo alla follia. Ma vorrei tanto andare tutti i pomeriggi a prendere mia figlia a scuola e portarla a nuoto».