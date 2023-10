L’ultimo capitolo di “After”: l’amore vince sempre, anche se tormentato

Su Prime Video la saga di Hardin e Tessa giunge alla fine, nel cast anche Benjamin Mascolo Monica Agostini







Si puo' vedere su

Arriva su Prime Video il 3 ottobre il quinto (e finale) capitolo di “After”, dal titolo “After everything”: si chiudono così definitivamente le vicende sentimentali che hanno come protagonisti Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford). Lui scappa a Lisbona, in Portogallo, per superare la crisi dello scrittore e appianare i dissidi del passato (qui il suo antagonista è Sebastian, il cui ruolo è interpretato dal cantante Benjamin Mascolo). Lei continua per la sua strada convinta che Hardin debba cambiare comportamento prima di proseguire la loro relazione. Come finirà?

La trama

Hardin fa fatica ad andare avanti, è assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, quindi va in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l’impegno definitivo.

Il cast

Hero Fiennes Tiffin

Josephine Langford

Mimi Keene

Benjamin Mascolo

Stephen Moyer

Louise Lombard

Il trailer