“L’ultimo Paradiso”: la trama e il trailer del film Netflix con Riccardo Scamarcio

Scamarcio è anche co-autore della sceneggiatura. Disponibile in streaming dal 5 febbraio

Foto: Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral in "L'ultimo Paradiso"

12 Gennaio 2021 | 15:47 di Giulia Ausani

È uscito il trailer di "L'ultimo Paradiso", film Netflix con Riccardo Scamarcio disponibile in streaming dal 5 febbraio. Diretto da Rocco Ricciardulli, la sceneggiatura è firmata dal regista e dallo stesso Scamarcio. Nel cast anche Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi.

La trama

Ambientato in un paesino del Sud Italia nel 1958, il film ruota attorno a Ciccio (Scamarcio), contadino quarantenne che sogna di cambiare le cose e lotta contro chi sfrutta i più deboli. Sposato e con un figlio, Ciccio è segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Ciccio vorrebbe fuggire insieme a lei ma, non appena Cumpà Schettino verrà a conoscenza della loro relazione, una serie di eventi inizierà a sconvolgere la vita di tutti e niente sarà più come prima.

Il trailer