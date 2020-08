“L’uomo che cavalcava nel buio”: trama, cast e trailer

20 Agosto 2020 | 13:31 di Lorenzo Di Palma

Il vincitore non è chi sale sul gradino più alto del podio, ma chi ha trovato la forza di non rinunciare ai propri sogni. Insegnare a cavalcare era la sua vita, ma la brillante carriera di Rocco è stata stroncata da un'infamante condanna per truffa sportiva e omicidio colposo: Fabrizio, il suo Pupillo, durante un concorso è stato disarcionato da un cavallo poi risultato dopato. Rocco, sebbene innocente, si è preso la responsabilità di tutto e si è allontanato dal mondo dell'equitazione nel biasimo generale. Sono queste le premesse di L'uomo che cavalcava nel buio, film tv diretto nel 2009 da Salvatore Basile e interpretato da Terence Hill, Elena Aurora Alessandroni e Marco Cocci. «Questa fiction è stata un po’ un azzardo perché le storie sull’ippica in genere non vanno tanto bene - ha spiegato Terence Hill -. È una grande soddisfazione, anche perché abbiamo fatto una fiction un po’ silenziosa rispetto al chiasso che siamo abituati a vedere in tv».

LA TRAMA

Nel 1998, ad Arezzo, Fabrizio (Marco Cocci), un cavaliere in gara nel "Gran Premio", cade dal suo cavallo, Brando, e muore. Rocco (Terence Hill), proprietario della scuderia, inorridito dall'accaduto e sconvolto dai sensi di colpa per non essere riuscito a fermare Fabrizio, abbandona il suo lavoro per undici anni. Nel 2009 Rocco torna alla scuderia, proprio in occasione della morte di Brando. La morte del cavallo lascia Serena (Elena Aurora Alessandroni), la figlia sedicenne di Fabrizio, nella più totale depressione. Un giorno alla scuderia portano una cavalla ferita, Rebecca che con Serena riesce a creare un'intesa perfetta. Patrizia (Francesca Cavallin), la vedova di Fabrizio, ricordando il triste incidente del marito, raccomanda alla figlia di stare lontana da Rocco e dalla sua scuderia; Patrizia, infatti, ritiene Rocco colpevole di tutto pensando che l'uomo abbia dopato Brando. Mentre Serena monta Rebecca in campo prova, cade e viene ricoverata in ospedale. Rocco cerca di lasciare una volta per tutte la scuderia e confessa a Patrizia di non essere stato lui la causa dell'incidente, ma di essere stato lo stesso Fabrizio a dopare il cavallo che montava in gara, ovvero Brando. Serena, dopo la prima gara, è intenzionata a partecipare al Gran Premio, ma il medico le consiglia il riposo dato che la caduta ha causato alla ragazza un problema alla vista. Toccherà a Rocco chiudere i conti col passato.

IL CAST

Terence Hill, Francesca Cavallin, Marco Cocci, Luciano de Luca, Emilio De Marchi, Ivo Garrani, Marta Gastini, Alberto Gimignani

