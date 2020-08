“L’uomo che sognava con le aquile”: cast, trama e trailer

13 Agosto 2020 | 12:26 di Lorenzo Di Palma

L'uomo che sognava con le aquile è un film tv del 2006 per la regia di Vittorio Sindoni, una storia di difesa del territorio, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, girata interamente in Calabria ma ispirata alla storia vera di un contadino del nord Europa. Una delicata favola d'amore e d'amicizia in cui un uomo riscopre il senso della vita e lotta per difendere la tradizione di un antico formaggio che la sua famiglia produce da 400 anni. Ma soprattutto si batte per non cedere a quella modernità che calpesta l'individuo, dimenticando il lavoro e la cultura delle generazioni passate.

IL CAST

Terence Hill (Rocco Ventura), Michelle Bonev (Giulia Spadafora), Mattia Cicinelli (Roberto Spadafora), Andrea Tidona (il sindaco Angelo Spadafora), Alberto Molinari (Ferdinando Spadafora), Stefania Bogo (Isabella), Pierluigi Misasi (Zagari), Antonio Faà (dottor Valenti), Anita Zagaria (Dora), Mariolina De Fano (Filomena), Claudio Pallottini (Marco).

La TRAMA

Rocco Ventura un ex avvocato calabrese, si è ritirato sulle montagne dell'Aspromonte e vive un'esistenza solitaria, producendo un formaggio dall'antica ricetta familiare tramandata di generazione in generazione che fa stagionare nelle grotte. Sul suo terreno, però, gravitano gli interessi di un avido imprenditore edile che vorrebbe usare i possedimenti per costruire un complesso turistico, in combutta con il sindaco che ricorre alle direttive della Comunità Europea per far dichiarare fuori norma il formaggio di Ventura. Nel frattempo in paese arriva con la madre, Roberto, un bambino appena guarito da una grave malattia e Rocco non si arrende…

IL TRAILER