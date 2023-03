“Luther – Verso l’inferno”: l’ultima indagine del superdetective

Il film con Idris Elba su Netflix fa da finale alla serie Marco Villa







Si puo' vedere su

La regola è chiara: i poliziotti indossano una divisa, i supereroi un costume. Non serve nemmeno ribadirlo. A meno che il poliziotto in questione non sia John Luther, ispettore capo di Londra. Lui è un poliziotto, però il cappotto di lana, che indossa estate e inverno, è come un’armatura: non gli dà superpoteri, ma senza si sentirebbe perduto. È stato così per tutte le cinque stagioni della serie “Luther” ed è così anche in questo nuovo caso, che arriva a quattro anni dall’ultima puntata della serie: dopo 20 episodi spalmati tra il 2010 e il 2019, è il momento del film “Luther: Verso l’inferno”, disponibile su Netflix a partire dal 10 marzo.

Il trailer

Geniale e carismatico, il detective interpretato da Idris Elba si è sempre spinto ai limiti della legalità per risolvere i propri casi: per questo nessuno si sorprende quando viene arrestato e condannato per i suoi metodi poco ortodossi. Luther, però, è innocente: si tratta di una complessa macchinazione messa in atto da un serial killer per mettere fuori gioco l’unico avversario in grado di ostacolare i suoi piani. Per fermarlo, Luther dovrà evadere dal carcere e tornare a fare il suo lavoro, cercando indizi e piste nelle strade della capitale britannica. Ovviamente sempre protetto dal suo cappotto di lana: un po’ poliziotto, un po’ supereroe.