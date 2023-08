“M3gan”: il thriller sull’AI in prima tv su Sky

Più di una semplice bambola è una meraviglia di intelligenza artificiale, ma... M3gan Credit: © Universal Studios Lorenzo Di Palma







Debutta in prima tv su Sky Cinema Uno (e in streaming su NOW), lunedì 14 agosto in prima serata, “M3gan”, il thriller sull’intelligenza artificiale prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchise “Saw”, “Insidious” e “The Conjuring”.

Nel cast Allison Williams, che interpreta Gemma, sviluppatrice della bambola dotata di AI, Violet McGraw nel ruolo di Cady, sua nipote, Ronny Chieng, nei panni di David, il Ceo della società di giocattoli per cui lavora Gemma, Brian Jordan Alvarez che interpreta Cole e Jen Van Epps nelle vesti di Tess, i colleghi di Gemma che la aiuteranno allo sviluppo di M3GAN, Stephane Garneau-Monten è Kurt, l’asservito assistente di David, e Lori Dungey interpreta il personaggio della vicina di Gemma, Celia.

Il trailer

La trama

M3GAN è un prodigio di intelligenza artificiale, una bambola molto realistica, programmata per essere un’affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori. Progettata da Gemma, brillante sviluppatrice di una compagnia di giocattoli, M3GAN può ascoltare, guardare e imparare oltre che trasformarsi da amica a insegnante, da compagna di gioco a protettrice, per i bambini a cui si lega. Quando Gemma improvvisamente deve prendersi cura della nipote di otto anni divenuta orfana, Cady, capisce di essere insicura e impreparata nel ruolo di genitrice. Ritrovatasi sotto un’intensa pressione a lavoro, Gemma stabilisce di affidare Cady al prototipo di M3GAN a sua disposizione, nella speranza di risolvere il problema: la sua scelta avrà conseguenze inimmaginabili. Con il passare del tempo M3GAN e Cady sviluppano un legame indissolubile e Gemma matura il terrore che la sua invenzione stia apprendendo con una velocità impressionante, al punto tale da arrivare a percepire minacce per Cady che non esistono.