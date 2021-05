«Madagascar 2»: trama, trailer e perché vederlo

Dopo essere finiti in Africa, i quattro protagonisti del film, Alex, Gloria, Martin e Melman, provano a fare ritorno a New York I protagonisti del film Credit: © Paramount Pictures Marianna Ninni







«Madagascar 2» è il primo sequel del film di successo del 2005 che ha incassato in tutto il mondo più di mezzo milione di dollari, aggiudicandosi la qualifica di miglior commedia per famiglie di quell’anno.

Protagonisti il leone dalle zampe stravaganti Alex, la zebra dalla parlantina veloce Marty, la giraffa ipocondriaca Melman e l’ippopotamo vivace e intelligente Gloria. Intorno a loro gravitano il simpatico ed eccentrico Re Julien e gli irresistibili pinguini.

Dopo aver lasciato New York ed essere finiti in Madagascar, i quattro protagonisti cominciano a sentire una certa nostalgia della grande città e decidono così di fare ritorno a casa. Si affidano al talento e all’ingegno dei pinguini che mettono mano a un vecchio aereo fracassato e salgono a bordo diretti verso la Grande Mela. Peccato che l’aereo resista giusto il tempo di trasportarli dalle spiagge del Madagascar alle vaste e aride pianure africane, dove i quattro si ritrovano ad affrontare una nuova incredibile avventura.

La trama

Alex il Leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, Re Julien, Maurice e i pinguini hanno architettato un folle piano che potrebbe riportarli a New York. Dopo aver messo mano a un aereo e averlo riparato grazie alla loro precisione militare, i pinguini sono pronti a lasciare il Madagascar e partono in volo fino a uno dei posti più selvaggi del mondo - le pianure dell’Africa - dove la nostra ciurma di animali da zoo atterra. Qui i quattro protagonisti si imbattono per la prima volta in alcuni esemplari della loro stessa specie, riscoprono le loro radici e realizzano le differenze fra la giungla di cemento e il cuore dell'Africa. Nonostante parenti persi da tempo, rivali in amore e astuti cacciatori, l'Africa sembra un frenetico party... ma sarà meglio della loro casa a Central Park?

Il trailer

Perché vederlo

Un film per famiglie dal buon ritmo, sorretto da personaggi irresistibili e divertenti gag, scenari surreali, situazioni ironiche e paradossali dove ritroviamo i nostri quattro personaggi alle prese con quei genitori che non hanno mai incontrato, con le dinamiche del branco, con i primi corteggiamenti e con la riscoperta di un coraggio che non si credeva di possedere. Tutto questo mentre i pinguini si rendono protagonisti, all’interno del film, di una storia a parte, intrattenendo e divertendo lo spettatore con la loro simpatia. Un film semplice, colorato, spassoso che diverte grandi e piccini, ma che è al tempo stesso una pellicola in grado di far riflettere su temi come l’importanza di avere dei buoni amici, una famiglia solida, la scoperta della propria identità e dell’amore.