“Madagascar 3 – Ricercati in Europa”: trama e trailer

Alex il Leone, Marty la Zebra, Gloria l'Ippopotamo e Melman la Giraffa cercano ancora una volta di tornare a casa nella loro amata "Grande Mela" Madagascar 3







Arrivato nelle sale italiane nell'agosto del 2012, Madagascar 3 - Ricercati in Europa, terzo capitolo del film d'animazione firmato da Eric Darnell e Tom McGrath, è stato un grande successo al botteghino: in Italia ha incassato oltre 21 milioni di euro, mentre in tutto il mondo quasi 747 milioni di dollari, diventando il 21° film d'animazione con l'incasso più alto della storia del cinema.

Presentato come film fuori concorso al Festival di Cannes il film racconta come il leone Alex, la zebra Marty, l'ippopotamo Gloria e la giraffa Melman sentano nostalgia dello zoo di New York, e decidono quindi di lasciare l'Africa per Montecarlo, per recuperare i pinguini, le scimmie e il re dei lemuri Julien, onde partire con loro alla volta dell'America. Le cose non vanno però come previsto, e si ritrovano inseguiti da una spietata agente francese di nome DuBois, costretti a confondersi nella troupe di uno scalcinato circo itinerante per l'Europa.

In Italia il film è stato doppiato da: Ale di Ale&Franz (Alex), Franz di Ale&Franz (Marty), Roberto Gammino (Melman) e Chiara Colizzi (Gloria).

