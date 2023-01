Madri e figlie: 7 film da vedere dopo “Ginny & Georgia”

Dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, breve e folgorante, il debutto dietro la macchina da presa di Maggie Gyllenhaal sposta l'azione dalla costa ionica a un'isola greca, ma le inquietudini narrative rimangono le stesse: la professoressa in pensione Leda (Olivia Colman), in vacanza, incontra Nina, una giovane mamma (Dakota Johnson), molto affezionata alla sua bimba di tre anni. Nonostante le differenze d'età e di ceto, Nina le ricorda se stessa, ma in lei al tempo stesso riconosce qualcosa che come madre non ha mai avuto. Premio alla miglior sceneggiatura al Festival di Venezia e tre nomination agli Oscar.

Su Netflix