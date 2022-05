“Maestro”, il nuovo film di e con Bradley Cooper

Le prime immagini dal set della nuova impresa cinematografica di Cooper come regista, sceneggiatore, produttore e protagonista nel ruolo di Leonard Bernstein Redazione Sorrisi







Si intitola "Maestro" il nuovo film di Bradley Cooper, che a distanza di quattro anni dalla sua prima prova come regista e autore di "A star is born", è di nuovo al lavoro con una nuova avventura cinematografica che lo vede nuovamente coinvolto in molteplici ruoli: attore protagonista, regista, sceneggiatore e produttore. Il "Maestro" del titolo, invece, è Leonard Bernstein, considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi. La vita del Maestro Bernstein è al centro del nuovo film di Cooper, che sarà distribuito su Netflix, annovera tra i produttori anche Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Krieger, Fred Berner e Amy Durning.

La trama

Stando alle prime anticipazioni ufficiali, il film diretto da Bradley Cooper racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, dal loro primo incontro a una festa nel 1946 e durata per oltre trent'anni, attraverso due fidanzamenti, un matrimonio durato 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Il cast

Oltre a Bradley Cooper nel ruolo di Leonard Bernstein, nel cast ci sono Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke (inteprete del personaggio di Robin nella serie "Stranger things").