“Maestro”, storia di un direttore d’orchestra

Bradley Cooper è Leonard Bernstein nell'attesissimo film Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein in "Maestro" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Dopo essere stato presentato in concorso a Venezia, e dopo aver fatto timidamente capolino in qualche sala anche in Italia, arriva su Netflix questo attesissimo film che si prepara agli Oscar ottenendo quattro nomination ai Golden Globe. La pellicola è diretta e interpretata da Bradley Cooper (sua opera seconda dopo il successo di “A star is born”), e si ispira alla vita di uno dei più grandi compositori e direttori d’orchestra del Novecento, Leonard Bernstein (l’autore delle musiche di “West Side story”). In particolare, la storia si concentra sul rapporto tra l’artista e la moglie Felicia Montealegre, un’attrice costaricana interpretata da Carey Mulligan.

Il trailer