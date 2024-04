Mafia americana: 7 film sui gangster da rivedere

In pieno Proibizionismo, nella Chicago degli Anni 30, Al Capone (De Niro) domina la città grazie al commercio clandestino degli alcolici, che gestisce tramite una rete fitta di agenti corrotti. Ma Elliot Ness (Kevin Costner), con l'aiuto del poliziotto Malone (Sean Connery), s'infiltra nella sua attività per sabotarla dall'interno... Gangster movie per eccellenza, girato nel 1987 da Brian De Palma e scritto da David Mamet. Solo in dvd è invece recuperabile un altro capolavoro del regista, "Carlito's Way".

Su Paramount+