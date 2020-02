“Mai scherzare con le stelle!”: trama, cast e personaggi

La nuova commedia romantica del ciclo "Purché finisca bene" va in onda in prima serata su Rai1 l'11 febbraio

11 Febbraio 2020 | 12:22 di Giulia Ausani

Martedì 11 febbraio in prima serata su Rai1 va in onda "Mai scherzare con le stelle!", nuovo film tv con protagonisti Pilar Fogliati e Alessandro Roja nei panni di due vicini di casa molto diversi tra loro che si ritroveranno costretti a una convivenza forzata.

Si tratta di una commedia romantica parte del ciclo "Purché finisca bene", che raccoglie storie che raccontano la quotidianità delle relazioni in un mix di ironia, equivoci e buoni sentimenti.

Trama

Ines (Pilar Fogliati) e Alfredo (Alessandro Roja) abitano nello stesso palazzo e non potrebbero essere più diversi: lei è una netturbina (ma è laureata in psicologia) che vive di sogni e crede nell'astrologia, lui è un ingegnere tutto scienza e razionalità. Fra i due è guerra aperta da quando un tubo rotto a casa di Ines ha rischiato di compromettere il progetto di Alfredo, un robot in grado di intercettare i desideri degli esseri umani.

Ma tutto cambia quando, per colpa di un equivoco, i genitori di Ines si convincono che i due siano fidanzati: inizia così una finta relazione che li porterà a conoscersi meglio. Non che il lieto fine sia così scontato, visto che Ines si mette in testa di rubare dei sensori di altissima generazione per aiutare Alfredo nel suo progetto...

Cast e personaggi

Pilar Fogliati e Alessandro Roja interpretano i due protagonisti, Ines e Alfredo. Ines è laureata in psicologia ma lavora come netturbina, è appassionata di astrologia e sogna di leggere i suoi oroscopi in radio. Istintiva e sognatrice, è tutto il contrario di Alfredo, ricercatore di ingegneria che sta mettendo a punto un robot in grado di leggere i desideri umani.

Poi ci sono Rosalyn (Carlotta Natoli), collega di Ines quarantenne che si prende subito a cuore le sorti della ragazza; Erika (Fiorenza Pieri), collega di Alfredo disposta a tutto pur di emergere; Roberto (Adriano Pantaleo), il migliore amico di Alfredo; Marina e Antonio (Emanuela Grimalda e Maurizio Fanin), i genitori adottivi di Ines; e infine l'anziana Luisa (Ariella Reggio), affabile vicina di pianerottolo di Ines.