“Malcolm & Marie”: il film con Zendaya e John David Washington è su Netflix

Foto: Zendaya e John David Washington in "Malcolm & Marie"

08 Febbraio 2021 | 17:38 di Giulia Ausani

È disponibile su Netflix "Malcolm & Marie", film di Sam Levinson (il creatore della serie "Euphoria") con protagonisti Zendaya e John David Washington.

Il film, che racconta la singola notte di una coppia tra litigi e riflessioni sul loro rapporto e sul cinema, è stato girato tra aprile e settembre 2020, nel pieno dell'emergenza Covid. Non stupisce quindi che Zendaya e Washington siano gli unici due protagonisti; in "Malcolm & Marie" non ci sono comprimari né comparse, e l'intera vicenda si svolge all'interno della stessa casa.

La trama

John David Washington interpreta Malcolm, un regista che torna a casa insieme alla fidanzata Marie (Zendaya) dopo il trionfo dell'anteprima del suo ultimo film. La serata prende presto una brutta piega quando i due iniziano a litigare perché lui si è dimenticato di Marie durante il suo discorso di ringraziamento. Inizia così una lunga discussione sui loro problemi di coppia, con riflessioni sul cinema e la critica cinematografica.

Una curiosità: il pretesto del litigio è ispirato a un fatto realmente successo. Il regista Sam Levinson infatti ha detto che, proprio come Malcolm, anche lui durante una première aveva dimenticato di ringraziare la moglie Ashley, che oltretutto aveva lavorato al film insieme a lui.

Trailer