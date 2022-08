“Maldamore”: cast, trama e trailer

Una commedia corale su amori, sentimenti e verità incofessabili venute a galla inaspettatamente Maldamore Credit: © CGEntertainment Redazione Sorrisi







A volte una coincidenza banale, come la perdita di attenzione nei confronti di un dettaglio quasi impercettibile, una distrazione che può capitare a chiunque, genera conseguenze che sconvolgono la vita di un’intera famiglia. È il caso raccontato da “Maldamore”, commedia diretta da Angelo Longoni nel 2014, in cui un interfono per bambini lasciato acceso per sbaglio, mentre nella stanza due persone si rivelano segreti inconfessabili ai reciproci partner, scatena una deflagrazione tanto comica quanto sconvolgente, e poi una domanda: “Che fare adesso?”. Una storia divertente nella quale tutti si possono identificare, una commedia brillante sull’amore e i suoi derivati: separazioni, incontri vecchi e nuovi, tradimenti, perdoni.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Maldamore

Uscita: 2014

Nazionalità: Italia

Durata: 101'

Regista: Angelo Longoni

Attori: Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Eugenio Franceschini, Miriam Dalmazio, Eleonora Ivone, Ettore Bassi, Adolfo Margiotta, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Eleonora Ivone

Trama

Paolo fa il musicista ed è sposato con Sandra, i due hanno difficoltà a concepire un figlio. La sorella di Paolo, Veronica, è in cerca di lavoro e ha una bambina con il marito Marco. Una sera Paolo confessa a Marco di aver tradito Sandra durante una trasferta di lavoro e Marco, a sua volta, rivela a Paolo di avere una relazione con una ragazza molto più giovane di lui. Ma, una banale distrazione, permette a Sandra e Veronica di ascoltare la conversazione dei mariti e ciò stravolgerà la vita delle due coppie.