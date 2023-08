“Malice – Il sospetto”: cast, trama e trailer

Diretto dal regista Harold Backer, specialista in gialli e thriller (“Seduzione pericolosa”, “City Hall”, “Codice Mercury”) e arrivato al cinema nel 1993, “Malice - Il sospetto” non devia dalla linea noir del regista e si segnala per un’ottima interpretazione di una giovanissima Nicole Kidman, perfettamente a suo agio in un ruolo ambiguo da dark lady. La storia parte dalla caccia a un serial killer, ma ben presto un’altra trama ha il sopravvento. Completano il cast Bill Pullman che è il protagonista; Alec Baldwinn, il chirurgo senza scrupoli Jedd; e Ann Bancroft, nel breve ma intenso ruolo della madre della protagonista Tracy (Nicole Kidman).

Trailer

Cast

Genere: Giallo

Titolo originale: Malice

Uscita: 1993

Nazionalità: USA

Durata: 107'

Regista: Harold Becker

Attori: Nicole Kidman, Bill Pullman, Alec Baldwin, Bebe Neuwirth, George C. Scott, Paula Plum, Gwyneth Paltrow, Richard Rho, Michael Hatt, Tom Kemp, Brenda Strong, Christine Wheeler, Anne Bancroft

Trama

Nella cittadina di Westerly, una serie di stupri e omicidi sconvolgono la vita della popolazione. Il nuovo chirurgo, Jed Hill, riesce a salvare una delle vittime, ma per colpa di un suo errore, Tracy, la moglie del preside del college perde il bambino che non sapeva di aspettare. Andy, il marito di Tracy, scopre però di essere sterile; chi era allora il padre del bambino?