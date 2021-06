“Mamma Mia! Ci risiamo”: cast, trama e trailer

A dieci anni di distanza dall'originale, il sequel (che è anche un prequel) della pellicola che ha portato sul grande schermo le canzoni del leggendario gruppo svedese degli Abba Il cast di "Mamma Mia! Ci risiamo" Paolo Paglianti







Dieci anni dopo "Mamma Mia!", torniamo nel paradiso ellenico di Kalokairi: spiaggia finissima e acqua cristallina, ma soprattutto un posto dove ogni disavventura amorosa può essere risolta cantando a squarciagola il repertorio degli Abba e scatenando gioiosi, quanto improbabili, flash mob di pescatori greci con le loro consorti. All'esplosivo cast dell'episodio originale, che comprendeva Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Colin Firth, in "Mamma Mia! Ci risiamo" si aggiungono i nuovi personaggi di Andy Garcia, Jessica Keenan Wynn e dell'impareggiabile Cher, con la sua voce suadente e inconfondibile.

La trama

Nel primo "Mamma Mia!" avevamo lasciato Donna e sua figlia Sophie strafelici nel loro hotel sull'isola di Kalokairi: Donna aveva sposato Sam (Pierce Brosnam), uno dei tre "padri potenziali" di Sophie, che era partita con il suo amore Sky. Cinque anni dopo, all'inizio di "Mamma Mia! Ci risiamo", Sophie sta organizzando la grande riapertura di Villa Donna, l'hotel della madre. Sì, perché Donna è morta e qui spuntano le prime lacrimucce. A farci passare il magone ci pensa l'allegra combriccola del film che è contemporaneamente sequel - visto che ci racconta l'evoluzione delle vicende di Villa Donna e dei suoi inquilini - e anche prequel, dato che narra i turbolenti anni di Donna da giovane, nel 1979, da quando lascia l'università (cantando "I Kissed the Teacher", ovviamente) all'arrivo in Grecia e alla scoperta della sua gravidanza dalla paternità incerta.

Come nel primo "Mamma Mia!", la trama è scoppiettante e allegra, ma è soprattutto un pretesto per cantare e ballare il repertorio degli Abba. C'è qualche brano in comune con il primo "capitolo" – non potevamo rinunciare alla stessa "Mammia mia" o a "Super Trouper" - ma gli sceneggiatori sono riusciti abilmente a inserire brani diversi dal film originale, integrandoli con la nuova "situazione".

Il cast

Meryl Streep c'è, non preoccupatevi! Tornano anche le sue amiche del cuore Christine Baranski e Julie Walters. Ovviamente, c'è anche Amanda Seyfried nei panni di Sophie. Ci sono i tre "padri potenziali" di Sophie, ovvero Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard. Ma in "Ci risiamo" arrivano anche Cher e Andy Garcia, che regalano al film un finale indimenticabile, e Lily James che interpreta Donna da giovane.

Il trailer

A chi piacerà

"Mamma Mia! Ci risiamo" è un musical allegro, spensierato e divertente: scenografia e regia fanno di tutto per costruire quei momenti in cui la musica esplode e gli spettatori vorrebbero alzarsi e mettersi a ballare insieme agli attori. Naturalmente, la trama si adegua a questo lato molto musicale del film e quindi non dovrete pretendere di assistere a una storia particolarmente elaborata: la maggior parte dei "problemi" spariscono nello spazio di "Dancinq Queen", "Waterloo" o "I've Been Waiting for You".

Quando tornano "Mamma Mia" e "Super Trouper" dovrete veramente resistere alla tentazione di saltare in piedi e ballare, cosa che si fa ancora più difficile quando Cher colpisce duro con "Fernando". Se spunterà qualche lacrimuccia, non c'è da vergognarsi perché gli ultimi venti minuti sono particolarmente commoventi. Un consiglio: non interrompete la visione fino alla fine dei titoli di coda!