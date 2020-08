«Mamma Mia!»: le canzoni degli ABBA nel film

06 Agosto 2020 | 12:20 di Giacomo Bernardi

«Mamma Mia!» è un musical del 2008 diretto da Phyllida Lloyd e scritto da Catherine Johnson, adattamento cinematografico del celebre ed omonimo musical del 1999. Il film, interamente basato sulle musiche degli ABBA, deve il titolo proprio ad una delle più note canzoni del gruppo svedese e ha ottenuto un successo di pubblico incredibile, diventando il musical più "ricco" della storia del cinema, con oltre 600 milioni di dollari incassati. Protagonista assoluta della pellicola, ambientata sulla piccola isola di Kalokairi, in Grecia, è una straordinaria Meryl Streep, in lotta per amore dopo una vita intensa e colma di ricordi dolorosi. In occasione del matrimonio della figlia, tra gli invitati, arrivano sull'isola anche i tre grandi amori della protagonista (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård), tutti possibili padri della sposa. Tra spettacolari coregrafie, le coinvolgenti musiche degli ABBA e molto divertimento, il grande sentimento dell'amore guiderà madre e figlia nella direzione giusta.



GLI ABBA E LE CANZONI DEL FILM

Il successo planetario del film è in buona parte dovuto anche alle canzoni degli ABBA, il gruppo scandinavo di maggior successo della storia. Costituito nel 1970, il gruppo ha venduto quasi 400 milioni di dischi in tutto il mondo, pur essendo discograficamente inattivo dal 1982. Gli ABBA sono considerati ancora oggi tra i maggiori esponenti e riferimenti della musica pop internazionale e non molti sanno che il loro nome deriva da un acronimo, formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri della band: Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid. I quattro raggiunsero popolarità mondiale nel 1974, quando con il brano «Waterloo» si imposero all'Eurovision Song Contest. Da allora le musiche del gruppo svedese invasero letteralmente locali e discoteche di tutto il mondo, diventando le protagoniste assolute delle notti dei giovani. Orecchiabili e sempre ballabili, si distinguono per la spensieratezza che trasmettono e i significati profondi che spesso nascondono.

I Have a dream

Honey Honey

Money Money Money

Mamma mia

Lay All Your Love on me

Chiquitita

Does Your Mother Know

Take a Chance on me

I brani della colonna sonora

Ecco la lista dei brani presenti nel film di Phyllida Lloyd:

«I Have a Dream» (Prologo)

«Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» – Motivo melodico dopo il prologo

«Honey, Honey»

«Money, Money, Money»

«Mamma Mia»

«Chiquitita»

«Dancing Queen»

«Our Last Summer»

«Lay All Your Love on Me»

«Super Trouper»

«Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»

«The Name of the Game»

«Voulez-Vous»

«SOS»

«Does Your Mother Know»

«Slipping Through My Fingers»

«The Winner Takes It All»

«I Do, I Do, I Do, I Do, I Do»

«When All Is Said and Done»

«Take a Chance on Me»

«Mamma Mia (Reprise)»

«I Have a Dream»

«Dancing Queen (Reprise)»

«Waterloo»

«Thank You for the Music»