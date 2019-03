“Mamma o papà”: cast, trama e trailer

Arriva in prima tv in chiaro la commedia di fine 2017 che vede protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Remake di una storia che nasce in Francia, «Mamma o Papà?» è un film che viene adattato al contesto sociale italiano per raccontare la storia di una famiglia, dove i figli sono contro i genitori e i genitori sono contro i figli.



La famiglia portata sul grande schermo da Milani è simile a tante altre, è benestante e vive in un piccolo e tranquillo paese di provincia. E proprio come accade per tante altre famiglie, anche quella formata da Nicola e Valeria, i due personaggi interpretati da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, arriva il momento della crisi che segna la fine della storia e l'inevitabile divorzio.



Inizialmente intenzionati a trovare una soluzione pacifica, i due arrivano ben presto allo scontro e si trovano a dover decidere cosa fare con i figli. Il punto di vista dello scontro è però ben diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Se in genere si litiga per ottenere l'affidamento, Nicola e Valeria litigano per scaricare i figli all'altro.

Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Carlo Buccirosso, Matilde Gioli, Luca Angeletti, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Claudio Gioè, Marianna Cogo, Luca Marino, Alvise Marascalchi

Dopo quindici anni di matrimonio la storia d’amore tra Valeria (Paola Cortellesi) e Nicola (Antonio Albanese) arriva al capolinea. I due hanno deciso di divorziare, ma hanno anche pensato di approcciarsi alla decisione con maturità. L’amore, si sa, può finire e non ha senso continuare a vivere sotto lo stesso tetto, comportandosi come due amici che si fanno compagnia davanti alla tv.



Valeria e Nicola sono assolutamente d’accordo su qualsiasi cosa e non sarà poi così complicato raggiungere un accordo. Il destino, però, ci mette sempre lo zampino, l’imprevisto è dietro l’angolo ed ecco che per entrambi arriva l’occasione lavorativa della vita che impone loro di trascorrere un periodo di lavoro all’estero, lontano dalla famiglia.



Valeria, da brava compagna e amica, è persino pronta a fare un passo indietro, ma quando scopre che Nicola ha una relazione con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico. Ha così inizio una vera e propria guerra che li vede lottare su due fronti opposti per decidere a chi andrà l’affidamento dei figli.

E, dato che i due non sono in grado di mettersi d’accordo, toccherà ai figli decidere con chi stare. Che fare allora? Non resta che comportarsi come i peggiori genitori del mondo così da invitare i figli a scegliere l’altro. A farne le spese saranno ovviamente i poveri Mattia, Viola e Giulietto che si ritrovano in mezzo a questa lotta senza fine, subendo le continue angherie dei genitori. La loro vita si trasforma infatti in un vero e proprio inferno… Come finirà?

