«Manchester by the Sea»: di cosa parla il film con Casey Affleck

09 Febbraio 2020 | 12:03 di Marianna Ninni

«Manchester by the Sea» è un dramma familiare con Casey Affleck e Michelle Williams in cui l’attore interpreta un uomo che fa ritorno, contro voglia, nella sua città in Massachusetts in seguito alla morte del fratello. Lì, deve occuparsi del nipote teenager che gli è stato lasciato in affidamento. Se siete tra quelli che si recano al cinema anche per guardare i film più tristi, ecco cosa dovete sapere su questa pellicola.

La trama ufficiale del film

Il film racconta la storia dei Chandler, una famiglia di modesti lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee viene nominato tutore legale del nipote. Lee è ancora tormentato dal proprio tragico passato, che lo ha allontanato dalla moglie Randi e dalla comunità in cui è nato e cresciuto. Ambientato sulle coste settentrionali del Massachusetts, «Manchester by the Sea» è il nuovo film scritto e diretto da Kenneth Lonergan.

Il trailer

Il regista

Kenneth Lonergan è nato a New York nel 1962. Poco conosciuto a livello internazionale, prima di questo ha girato altri due film da regista: il primo nel 2000 dal titolo «Conta su di me» e il secondo nel 2011 dal titolo «Margaret». Prima di dedicarsi alla regia, Kenneth Lonergan ha lavorato come sceneggiatore, contribuendo alle stesure degli script come «Terapia e pallottole» (1999) e «Gangs of New York» (2002).



Le candidature

«Manchester by the sea» ha ricevuto ben sei nomination agli Oscar 2017 nelle categorie di Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per Casey Affleck, Miglior film, Miglior regia, Miglior attore non protagonista per Lucas Hedges, Miglior attrice non protagonista per Michelle Williams.

Il cast

Tra i principali protagonisti del film ci sono Casey Affleck, fratello di Ban Affleck, già visto e apprezzato nel buon thriller «Gone, baby Gone», in «Interstellar» e nel recente film d’azione tutto rapine e inseguimenti «Codice 999». A fare da spalla all’attore c’è Michelle Williams, ormai nota per la sua capacità di reggere sulle spalle ruoli intensi e drammatici come quelli interpretati in «Marilyn», «Shutter Island» o nel recente «Suite francese». Nei ruolo dell’adolescente c’è il giovanissimo Lucas Hedges, già visto in un paio di film di Wes Anderson, ne «Il mondo di Arthur Newman» e «La regola del gioco».

Le curiosità

«Manchester by the Sea» è il nome della cittadina del Massachusetts dove il protagonista è costretto a tornare in seguito alla morte del fratello maggiore. Tra le altre curiosità sul film una riguarda il coinvolgimento di Amazon. Il film è stato finanziato dagli Amazon Studios che è così diventato il primo servizio di streaming online a conquistare una nomination agli Oscar nella categoria miglior film.