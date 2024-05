“Mancino naturale”: cast, trama e trailer

Claudia Gerini e Massimo Ranieri sono i protagonisti di questo film drammatico del 2022 Redazione Sorrisi







Salvatore Allocca ha diretto questo film nel 2022 con protagonisti Claudia Gerini (Isabella), Francesco Colella (Fabrizio), Massimo Ranieri (Marcello) e Katia Ricciarelli (Maria). Una mamma disposta a tutto e un piccolo calciatore, una storia che mostra la determinazione di una madre nell'ottenere quello che ritiene essere il meglio per suo figlio, combattendo contro i sensi di colpa e prendendo, a volte, decisioni sbagliate.

Isabella ha perso il marito ed è rimasta sola a badare al figlio Paolo che ha una decina d’anni e un grande talento per il calcio. La donna segue con passione ardente il suo percorso sportivo e s’indebita per pagare un mediatore affinché il ragazzino sia favorito in un provino per una grossa società sportiva. Il loro nuovo vicino di casa, Fabrizio, è uno sceneggiatore di scarso successo: aiuterà Paolo con la scuola, senza restare indifferente al fascino della madre.

Isabella ha perso suo marito da tre anni e vive in un piccolo appartamento a Latina con Paolo, il figlio dodicenne, sul quale ha riversato tutte le sue aspettative. Il ragazzino, infatti, gioca nella squadra di calcio amatoriale con la quale si allena e sembra avere un piede sinistro eccezionale. Quando si prospetta la possibilità di metterlo in luce davanti a dei talent scout, che potrebbero farlo entrare nel vivaio di una grande squadra, Isabella non si risparmia per ottenere il risultato.

