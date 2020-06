“Mandela: la lunga strada verso la libertà”: cast, trama e trailer

In prima visione su Canale 5, lunedì 8 giugno in prima serata, il film tratto dall'autobiografia "Lungo cammino verso la libertà"

08 Giugno 2020 | 13:03 di Redazione Sorrisi

Dal bestseller autobiografico "Lungo cammino verso la libertà" è stato tratto il film che ripercorre la vita di Nelson Mandela (qui interpretato da Idris Elba), il protagonista del movimento anti-apartheid sudafricano morto il 5 dicembre 2013.

Il titolo della pellicola è "Mandela: la lunga strada verso la libertà" e racconta le sue umili radici in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo Presidente del Sudafrica votato democraticamente. Justin Chadwick firma la regia, mentre la sceneggiatura è a opera di William Nicholson. Nella colonna sonora del film è presente il brano degli U2 "Ordinary Love", che ha vinto un Golden Globe 2014 come miglior canzone originale, ricevendo anche la nomination agli Oscar dello stesso anno.

Cast

Genere: Biografico

Titolo originale: Mandela: long Walk to Freedom

Uscita: 2013

Durata: 152'

Regista: Justin Chadwick

Attori: Idris Elba, Naomie Harris, Terry Pheto

A interpretare Mandela c'è Idris Elba. Al suo fianco recita anche Naomie Harris nei panni di Winnie Madikizela, la seconda moglie di Mandela.

Trama

Si parte dall’infanzia di Mandela nelle campagne del Transkei alle township di Johannesburg, dalla prima militanza nelle file dell’ANC attraverso 27 anni di prigionia, al premio Nobel per la pace, sino alla presidenza del suo paese.

A Johannesburg, in seguito all'intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all'inasprimento delle misure dell'apartheid, Mandela diventa la figura centrale nella ribellione alla discriminazione imperante. In quanto leader dell'African National Congress, e a causa di alcuni attentati della sua organizzazione, viene condotto nella prigione di Robben Island e condannato all'ergastolo. La mobilitazione mondiale per la sua liberazione spinge le autorità sudafricane a cercare un'intesa con Mandela, che viene liberato nel 1990. Osannato dalla sua gente, rifiuta ogni vendetta, premendo per la nascita di un Paese in cui tutti possano coesistere senza più conflitti. Sconfitto l'apartheid, Mandela riesce a far accettare delle elezioni democratiche, che lo portano nel 1994 alla presidenza del Sudafrica.

