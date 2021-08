“Mangia, prega, ama”: cast, trama e trailer

Il viaggio di Julia Roberts tra Italia, dove si abbandona ai piaceri del palato, India e Indonesia, per guarire la tristezza nel cuore e imparare ad amare di nuovo Julia Roberts in "Mangia Prega Ama" Credit: © Sony Lorenzo Di Palma







Convinta che nella vita ci sia molto di più dell'avere un marito, una bella casa e una carriera, Liz Gilbert (Julia Roberts) decide di abbandonare tutto e partire per un'avventura che cambierà per sempre la sua vita. Lascia New York e intraprende un viaggio di un anno, attraversando l'Italia, l'India e Bali, alla scoperta di sé, mangiando, meditando e con la prospettiva di trovare il vero amore. Da queste premesse parte Mangia, prega, ama, un film del 2010 pieno di sentimento basato sull'omonimo libro diventato bestseller (il titolo originale è Eat Pray Love) di Elizabeth Gilbert. «Ognuno di noi affronta un percorso, un momento nella propria vita nel quale sente l'esigenza di ridefinire ogni cosa e capire cosa si cerca», racconta Julia Roberts che ha fortemente voluto interpretare il film dopo aver letto il libro della Gilbert: «Il cammino di Liz è particolare, è visivo, una storia che ha un suo fascino, una storia universale, familiare a chiunque».

IL Trailer

Il Cast

Regista: Ryan Murphy. Interpreti: Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup

La Trama

Liz Gilbert ha tutto ciò che una donna moderna può sognare, un marito, una casa e una carriera di successo, ma come tante altre donne è insoddisfatta, confusa e alla ricerca di cosa effettivamente desidera dalla vita. Appena divorziata, trovandosi ad un bivio, Liz decide di allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto. Intraprende un viaggio intorno al mondo per tagliare con il passato e ritrovare se stessa. In Italia riscopre il piacere di mangiare, in India arricchisce la sua spiritualità e, inaspettatamente, a Bali ritrova il suo equilibrio interiore grazie al vero amore. Tratto dal romanzo bestseller di Elizabeth Gilbert, Mangia Prega Ama è la prova di come non esista un solo modo di amare la vita e girare il mondo.