“Margherita delle stelle”, con Cristiana Capotondi la storia della Hack

Nel 1964 a dirigere l’Osservatorio astronomico di Trieste arrivò per la prima volta una donna: era Margherita Hack, che vi rimase fino al 1987, portandolo a una fama internazionale. A raccontarci chi fosse la Hack, ripercorrendo gli anni meno noti della sua vita, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza, martedì 5 marzo arriva su Rai1 "Margherita delle stelle", il film tv ispirato al libro "Nove vite come i gatti" scritto dalla stessa scienziata con Federico Taddia. A interpretare la grande astrofisica è Cristiana Capotondi.

Cristiana, cosa sapeva di lei prima di interpretarla?

«Quello che sanno un po’ tutti: che era capace di far appassionare le persone alla sua materia e regalare il piacere di scoprire le stelle in maniera semplice. Per lei era facile far capire anche le cose più complesse. Poi apprezzavo il suo spirito toscano e mi è sempre piaciuto anche il suo spirito scientifico, che era assoluto visto che lei non era credente».

Scienza e Fede spesso faticano ad andare d’accordo.

«Non necessariamente. Ad esempio, per Fabiola Gianotti, la direttrice generale del Cern (il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ndr), non sono antitetiche. Lei non esclude che, al di là del Big Bang di cui sappiamo, nella creazione ci possa essere qualcosa di divino».

E lei come la pensa?

«Mia mamma è di origine ebraiche e mio padre è cattolico. Penso che siamo tutti insieme in una natura che è stata pensata da un Dio, non necessariamente legato all’immagine che ne danno il monoteismo ebraico e cattolico. Credo che esista qualcosa di alto e di altro e quando Cristo dice che il Paradiso è dentro di noi vuol dire che dobbiamo cercare in terra la felicità e amare il prossimo. Tutto dipende dal modo in cui si sceglie di stare al mondo».

Questo per la Fede. Con la scienza, invece, come se la cava?

«A scuola ho amato molto la Fisica grazie alla professoressa Binetti, la mia insegnante al liceo scientifico. Posso ancora declamare il potere dispersivo delle punte che è stato l’argomento di cui ho parlato all’esame di Maturità. Nelle materie umanistiche, invece, ero un vero disastro. Ho recuperato dopo».

Torniamo a Margherita Hack: la prima parola che viene in mente leggendo la sua biografia è “libertà”.

«Lei è stata davvero libera grazie anche all’educazione ricevuta dalla sua famiglia, che le ha permesso di perseguire il suo sogno senza porsi il problema dell’essere donna in quegli anni. Ha deciso di studiare Fisica e di immaginarsi in una dimensione quasi esclusivamente maschile per l’epoca. E ha continuato a essere libera anche quando ha sposato l’amore della sua vita, Aldo De Rosa (interpretato da Flavio Parenti, ndr)».

In che senso?

«Margherita e Aldo hanno trovato la libertà nella loro unione che è l’esempio di una grande storia d’amore. Lui è stato la ragione per cui lei ha deciso di diventare divulgatrice. Margherita ha avuto la fortuna di trovare un uomo che ha capito come starle accanto. Aldo le ha detto: “Mi parli e mi sembra di capire tutto. Perché non mettiamo questa tua capacità a disposizione degli altri?”. È stata una fortuna pazzesca e ci fa capire quanto sia importante incontrare la persona giusta».

Restando in tema di libertà, lei che tipo di educazione ha ricevuto?

«Diciamo che sono stata lasciata abbastanza libera con delle buone rigidità che mi sono servite».

E con sua figlia Anna, che madre è?

«Lei è ancora molto piccola ma so già che, come tutti i genitori, commetterò l’errore di dirle: “Non ti voglio condizionare” e poi, invece, lo farò».