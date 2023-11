“Marilyn ha gli occhi neri”: cast, trama e trailer

Miriam Leone e Stefano Accorsi nei panni di un’improbabile coppia alle prese con un’impresa che sembra impossibile Marilyn ha gli occhi neri 01distribution Credit: © 01distribution Lorenzo Di Palma







Una commedia sull’amore e la follia. È “Marilyn ha gli occhi neri”, terza prova del regista Simone Godano dopo l’esordio con “Moglie e Marito” con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak e “Croce e delizia” con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio. Anche questo film è la storia di una coppia. Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile. Clara (Miriam Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E magari anche all’amore. Nella colonna sonora anche il pezzo “Nei tuoi occhi” di Francesca Michielin.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2021

Regista: Simone Godano

Attori: Stefano Accorsi, Thomas Trabacchi, Miriam Leone, Mario Pirrello, Andrea Di Casa, Orietta Notari, Valentina Oteri, Ariella Reggio, Marci Messeri

Trama

Nel gruppo sottoposto a riabilitazione forzata sotto la guida dello psichiatra Paris ci sono anche Diego e Clara. Il primo ha la balbuzie e dei grossi problemi di contenimento della rabbia. La donna invece è affetta da mitomania, ovvero dice bugie in continuazione. Incitati da Paris, insieme agli altri compagni del centro diurno di terapia Diego e Clara dovranno gestire quella che in partenza sarebbe dovuta essere una semplice mensa, ma che l'ennesima bugia di Clara trasforma in una vera e propria sfida per tutti...