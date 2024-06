“Marry Me – Sposami”: cast, trama e trailer

Jennifer Lopez e Owen Wilson sono i protagonisti di una storia che richiama alla mente il celebre "Notting Hill". Kat è una stella del pop che scopre che il suo fidanzato la tradisce poco prima del matrimonio, così decide di sposare un completo estraneo tra il pubblico, ignaro che questo potrebbe unire le loro vite per sempre.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2022

2022 Regista: Kat Coiro

Kat Coiro Attori: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Chloe Coleman, John Bradley

Trama

Il film racconta la storia di Kat Valdez (Jennifer Lopez), una famosa cantante pop che sta per convolare a nozze con il fidanzato rockstar Bastian (Maluma), presso il Madison Square Garden, dove una gran folla di fan non vedere l'ora di assistere alla celebrazione. Però, poco prima della cerimonia Kat scopre che il suo futuro marito l'ha tradita e per ripicca decide comunque di sposarsi, scegliendo, però, un uomo a caso tra il pubblico. La scelta ricade su Charlie Gilbert (Owen Wilson), un divorziato e timido insegnante di matematica al liceo.

Trailer