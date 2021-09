“Martin Eden”: cast, trama e trailer

Un film del 2019 diretto da Pietro Marcello che trasporta il romanzo di Jack London dalla California a Napoli Luca Marinelli in "Martin Eden" Credit: © 01Distribution Lorenzo Di Palma







Presentato in concorso alla 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film di Pietro Marcello, tratto dal romanzo di Jack London, affida a Luca Marinelli il ruolo di Martin Eden, un marinaio che sogna di diventare scrittore e anche se ha idee socialiste si innamora di una ragazza borghese, trasportando le vicende del libro dalla California a Napoli. «Martin Eden racconta la nostra storia, la storia di chi si è formato con la cultura incontrata non in famiglia, o a scuola, ma lungo la strada; è il romanzo degli autodidatti e di chi ha creduto nella cultura come strumento di emancipazione, restandone in parte deluso», spiegano Pietro Marcello e lo sceneggiatore Maurizio Braucci. «Oltre una prima lettura, però, Martin Eden non racconta solo la storia di un giovane proletario che, per amore di una ragazza altolocata, ambisce a diventare scrittore: è anche il ritratto di un artista di successo – un autoritratto a tinte fosche dello stesso Jack London – che smarrisce fatalmente il senso della propria arte».

Il trailer

Il cast

Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Carlo Cecchi, Denise Sardisco e Carmen Pommella

La trama

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e - influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden - si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese...