Match Point: trama, cast, trailer

12 Luglio 2020 | 12:30 di Angelo De Marinis

C’è un’attrazione fatale, una storia d’amore impossibile, ma non solo, al centro di questo film diretto da Woody Allen nel 2005. Chris Wilton è un giovane irlandese, ex giocatore di tennis professionista, che vive modestamente facendo l’istruttore in un esclusivo club di Londra. Qui conosce e fa amicizia con il ricco Tom Hewett al quale lo accomuna la passione per la lirica. Tom lo introduce nella sua famiglia dove Chris suscita l’interesse della sorella Chloe.

Inizia così la sua scalata sociale che gli permette di guadagnare privilegi e agi. L’incontro con Nola, fidanzata di Tom, attrice mediocre e non vista di buon occhio nell'alta società, turba la sua serenità e il suo matrimonio con Chloe mettendo in discussione tutta la sua vita e la posizione acquisita. La passione ha il sopravvento e la storia a questo punto svolta verso il thriller. La conclusione è sorprendente perché il colpevole non viene punito ma continua la sua esistenza tranquillamente, pur prigioniero di segreti tormenti.

Come in una partita a tennis nella vita c’è chi vince e chi perde e molto dipende dal caso, dalla fortuna, da eventi imprevedibili piuttosto che dalla responsabilità, dalle scelte degli uomini. E' il messaggio di fondo di Match Point e di Allen che costruisce la trama per dimostrare questo assunto sospendendo qualsiasi giudizio morale ma anche concedendosi poche battute comiche e sarcastiche, quelle che connotano come un marchio di fabbrica la maggior parte dei suoi film.



Cast

Il film ha un cast di primo piano: nel ruolo del protagonista Tom Hewett, c'è Matthew Goode, Jhonathan Ryhs Meyers è Chris Wilton, Scarlett Johansson è Nola Rice, ruolo che inizialmente doveva essere di Kate Winslet che però rinunciò poco prima delle riprese. Emily Mortimer è Chloe Heweet. James Nesbit è il Dective Banner.

Altri interpreti sono Brian Cox, Margaret Tyzack, Penelope Wilton.

La storia doveva essere ambientata a New York ma esigenze di produzione costrinsero Woody Allen a girarla a Londra e a riscrivere la sceneggiatura per adattarla a situazioni inglesi.

Match Point, che dura 126 minuti, ha vinto numerosi premi e la nomination all'Oscar 2006 per "La Migliore Sceneggiatura Originale" a Woody Allen.





Trailer